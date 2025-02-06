大S驟逝好友劉若英「一身黑」現身 突感傷悲嘆：老了

劉若英黑衣配軍靴。記者／王聰賢攝影

大S 赴日旅遊因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，多年好友劉若英在社群發全黑圖合十悼念，她今出席Netflix 2025年華語片單發布會，一身黑色連身褲裝讓人聯想心情，新作「忘了我記得」由秦漢、謝盈萱主演，被問創作契機，55歲的她說：「就是覺自己老了啊。」

劉若英多年前曾跟大S合作港片「全城熱戀：熱辣辣」，在微博互動顯示好交情。如今劉若英首度執導影集，今天以編導身分上台時說：「覺得該忘記的事好像沒忘，該記得的卻忘了。」流露些許感傷，她直言家裡的長輩比她想像中更老，自己也已進入老的階段，但又很希望用幽默方式拍攝，呈現一種陪伴感，做後期時工作人員都受到感動，笑了也哭了。

劇中秦漢和謝盈萱的父女組合堪稱絕配，劉若英還對所有人說：「不要告訴我你們沒看過秦漢！他曾經那麼帥，如今也進入另一個階段。」製作人李耀華是資深大導李行 的姪女，她透露在回顧展見到秦漢，就跟劉若英說：「我們找秦漢好不好？」但因為戲很重，一開始只敢以做「田調」為藉口邀約，結果一聊就聊了3小時，「他根本就是這個角色」，最後如願完成夢幻卡司。

李耀華也推薦謝盈萱給劉若英，雖然她倆性格完全不一樣，但能量超預期，根本就是天雷勾動地火。劉若英則說，工作人員都跟爸媽說「我們有秦漢」，爸媽們都很期待，而她也另透露被劇組強迫用HDR（高動態範圍成像）等新技術時，根本不知那是什麼東西，但看到技術人員特別興奮，感覺不妙，結果過程中學到非常多，相信觀眾在家就能看到華語片的質感。