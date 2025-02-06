我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內唐亞胡送川普「金色呼叫器」 紀念攻擊真主黨行動

柏克萊加大教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸

大S驟逝好友劉若英「一身黑」現身 突感傷悲嘆：老了

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉若英黑衣配軍靴。記者／王聰賢攝影
劉若英黑衣配軍靴。記者／王聰賢攝影

大S赴日旅遊因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，多年好友劉若英在社群發全黑圖合十悼念，她今出席Netflix 2025年華語片單發布會，一身黑色連身褲裝讓人聯想心情，新作「忘了我記得」由秦漢、謝盈萱主演，被問創作契機，55歲的她說：「就是覺自己老了啊。」

劉若英多年前曾跟大S合作港片「全城熱戀：熱辣辣」，在微博互動顯示好交情。如今劉若英首度執導影集，今天以編導身分上台時說：「覺得該忘記的事好像沒忘，該記得的卻忘了。」流露些許感傷，她直言家裡的長輩比她想像中更老，自己也已進入老的階段，但又很希望用幽默方式拍攝，呈現一種陪伴感，做後期時工作人員都受到感動，笑了也哭了。

劇中秦漢和謝盈萱的父女組合堪稱絕配，劉若英還對所有人說：「不要告訴我你們沒看過秦漢！他曾經那麼帥，如今也進入另一個階段。」製作人李耀華是資深大導李行的姪女，她透露在回顧展見到秦漢，就跟劉若英說：「我們找秦漢好不好？」但因為戲很重，一開始只敢以做「田調」為藉口邀約，結果一聊就聊了3小時，「他根本就是這個角色」，最後如願完成夢幻卡司。

李耀華也推薦謝盈萱給劉若英，雖然她倆性格完全不一樣，但能量超預期，根本就是天雷勾動地火。劉若英則說，工作人員都跟爸媽說「我們有秦漢」，爸媽們都很期待，而她也另透露被劇組強迫用HDR（高動態範圍成像）等新技術時，根本不知那是什麼東西，但看到技術人員特別興奮，感覺不妙，結果過程中學到非常多，相信觀眾在家就能看到華語片的質感。

除了「忘了我記得」，Netflix也正式曝光其它華語片單如「童話故事下集」、「五福臨門」、「回魂計」、「如果我不曾見過太陽」。

劉若英聽聞大S在IG放全黑合十圖。圖／摘自IG
劉若英聽聞大S在IG放全黑合十圖。圖／摘自IG

大S Netflix 李行

上一則

大S豪宅誰繼承？地政士揭未成年保護規定：最後這結果

延伸閱讀

台灣全能女藝人盤點 她們幕前幕後都精采

台灣全能女藝人盤點 她們幕前幕後都精采
謝盈萱尾牙抽大獎 Lulu抱最小獎 衝上台作勢掐脖

謝盈萱尾牙抽大獎 Lulu抱最小獎 衝上台作勢掐脖
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
楊謹華荒唐趴驚見「流氓」吐舌傻笑「兒子」也來了

楊謹華荒唐趴驚見「流氓」吐舌傻笑「兒子」也來了

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

2025-02-02 06:00

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰