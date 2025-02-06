我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價飛漲十萬顆蛋不翼而飛 賓州警：執法20多年首見

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

記者許晉榮／即時報導
具俊曄（右）對於大S驟逝，哀痛不已。圖╱摘自IG
具俊曄（右）對於大S驟逝，哀痛不已。圖╱摘自IG

大S香消玉殞，老公具俊曄及徐家人全都陷入撕心裂肺的痛苦漩渦中，當他們尚還不及走出哀痛時，中國那方卻早已謠言滿天飛，先有網紅爆出汪小菲出錢、打點包機送大S骨灰返台，接著又有稱具俊曄密謀幫熙媛買4600萬人民幣身故保險的謠言，更可怕的是，還有人亂掰與她小感情深厚的妹妹小Ｓ竟歡心鼓舞慶祝姊姊即將離世等至少5大謠言，終讓具俊曄及徐家人無法再容忍，決定全面反擊！

因汪小菲近來積極打造深情人設，部分網友竟相信他的真心，只是謠言似乎愈來愈扭曲，且件件樁樁都比狗血劇情還誇張，連徐家人把骨灰暫置家中，都被中國網友傳成是小S想逼前夫（指汪小菲）繼續繳房貸；還說台媒刻意扭曲汪小菲的深情，眼裡只看見他在雨中漫步的「套招演戲」？甚至還說S媽覺得汪小菲才是大S的真愛等；終讓徐家人不願隱忍，連發聲明駁斥所有謠言。

首先小S一早先發聲明，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的」，並表示：「一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

稍晚具俊曄接棒發聲再打臉，表示自己的那份遺產會全交給岳母，為了保護大S最愛的一雙兒女，「不讓惡人染指，他會透過律師採取法律措施，在孩子們成年之前妥善保護他們的權利」。

而親近徐家友人私下更透露，「S媽今天對於所有的謠言，心灰意冷，一度非常沈痛說出『在她眼中，熙媛跟歐巴這3年的婚姻，才是她（指大Ｓ）48年的人生最快樂的時光」。一番沈痛發言也讓徐家人再一次陷入淚海裡。

Ｓ媽。圖╱摘自臉書
Ｓ媽。圖╱摘自臉書
汪小菲返台後，不斷上演悲傷戲碼。圖／讀者提供
汪小菲返台後，不斷上演悲傷戲碼。圖／讀者提供

汪小菲 大S 具俊曄

上一則

網瘋傳汪小菲包機 私人包機公司看不下去發聲明了

延伸閱讀

網瘋傳汪小菲包機 私人包機公司看不下去發聲明了

網瘋傳汪小菲包機 私人包機公司看不下去發聲明了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
張蘭自稱對培養孩子有信心 網：做好接回孫子、孫女的準備？

張蘭自稱對培養孩子有信心 網：做好接回孫子、孫女的準備？

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看
一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤