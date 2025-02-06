網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

具俊曄（右）對於大S驟逝，哀痛不已。圖╱摘自IG

大S 香消玉殞，老公具俊曄 及徐家人全都陷入撕心裂肺的痛苦漩渦中，當他們尚還不及走出哀痛時，中國那方卻早已謠言滿天飛，先有網紅爆出汪小菲 出錢、打點包機送大S骨灰返台，接著又有稱具俊曄密謀幫熙媛買4600萬人民幣身故保險的謠言，更可怕的是，還有人亂掰與她小感情深厚的妹妹小Ｓ竟歡心鼓舞慶祝姊姊即將離世等至少5大謠言，終讓具俊曄及徐家人無法再容忍，決定全面反擊！

因汪小菲近來積極打造深情人設，部分網友竟相信他的真心，只是謠言似乎愈來愈扭曲，且件件樁樁都比狗血劇情還誇張，連徐家人把骨灰暫置家中，都被中國網友傳成是小S想逼前夫（指汪小菲）繼續繳房貸；還說台媒刻意扭曲汪小菲的深情，眼裡只看見他在雨中漫步的「套招演戲」？甚至還說S媽覺得汪小菲才是大S的真愛等；終讓徐家人不願隱忍，連發聲明駁斥所有謠言。

首先小S一早先發聲明，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的」，並表示：「一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

稍晚具俊曄接棒發聲再打臉，表示自己的那份遺產會全交給岳母，為了保護大S最愛的一雙兒女，「不讓惡人染指，他會透過律師採取法律措施，在孩子們成年之前妥善保護他們的權利」。