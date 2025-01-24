中居正廣性醜聞 他指電視台涉助「性掠奪」恐陷破產危機

中居正廣檔案照。（美聯社）

日本 知名男星中居正廣涉嫌性醜聞，23日宣布退出演藝圈，引起討論。日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，事情並沒有結束，且火愈燒愈大，一發不可收拾。「說明了日本社會的價值觀，這幾年已經發生了巨大的變化」。

矢板明夫表示，日本媒體和社會還在追究涉嫌幫助中居正廣進行「性掠奪」的富士電視台的責任。最近1周，富士電視台的贊助商紛紛表示要求撤下廣告，意味著曾經連續多年蟬聯日本收視率冠軍的富士電視台，恐怕將面臨破產 的危機。

中居正廣醜聞風波已在日本延燒數周之久，矢板明夫表示，中居已經向受害的女性支付高額賠償金，並簽署保密協議。所以中居到底做了什麼壞事，大家都不知道。和他同齡的中居十幾歲就成名，給外界印象是聰明、幽默、有禮貌、善於和人打交道，是他們那一代人中最成功的代表人物之一。他本來認為既然當事人之間和解，這件事炒幾天也就應該過去了，未料持續炎上。

矢板明夫表示，該起事件說明日本社會的價值觀近幾年發生巨大的變化。首先，隨著網路的發達，訊息愈來愈透明，原本被隱藏在角落裡的事情非常容易暴露在陽光下。同時，尊重人權、保護弱者的社會意識愈來愈強烈。「即使是明星犯錯，也幾乎沒有人替他說話了」。

「電視的黃金時代已經結束了」。矢板明夫表示，如果是在20年前，發生了同樣的事情，憑藉著富士電視台的政治影響力，整件事一定很快就會被壓下去。但是現在，電視台已經毫無招架之力了。有媒體爆出，石破茂 首相的女兒就在富士電視台工作。結果不但沒有加分，反而使該電視台受到更多的批評。

不少網友對於和解就可平息風波的看法不以為然，「為什麼你覺得既然當事人之間已經和解了就沒事了？」、「不是支付代價，對方就會沒事，實際上對方是會有一陣子甚至數年到一生都在惡夢中度過，錢不能補償所有的東西」、「不能因為高額賠償金而不再法律追究，不能以金錢去代償犯法」、「性侵是罪行，還可以和解？受害者有不和解的權利嗎？和解會不會就是本質上的縱容？」、「賠償與是否有無刑事責任是兩回事」、「為什麼會簽什麼保密協議？事情沒這麼簡單吧？如果只是因為中居個人的行為，這件事現在已經被報導出來了，還要中居本人保密什麼」。

網友針對富士電視台遭撤廣告的事情也發表看法，「日本的公民抵制效率真的很高」、「這代表這種陋習已經太久，所以社會才無法原諒」、「過去電視台是大眾媒介，大眾沒有另類選擇，電視台很容易帶風向。今天網媒百花齊放，不受某一勢力操縱，社會公義更易彰顯，做了壞事就得接受應有懲罰」、「廣告商雖然認為有損形象而抽了廣告，日本大眾卻似乎有另一種評判」、「日本的女權還有很長一段路要走」。