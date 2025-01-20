我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登卸任前最後時刻 為佛奇、密利等特赦

紐約民主黨人籲川普 取消州稅、地方稅抵扣上限

「完美秘書」竟變全民老公 李浚赫求饒：這樣叫太過分

記者李姿瑩／即時報導
韓智旼和李浚赫曖昧氛圍蔓延。圖／Hami Video提供
韓智旼和李浚赫曖昧氛圍蔓延。圖／Hami Video提供

由韓志旼與李浚赫主演的「我的完美秘書」繼上周收視狂飆雙位數之後，這周續寫新高11.4%，瞬間最高更達13%，在台更連續兩周榮登Hami Video影劇館+冠軍，李浚赫成為台、韓「全民老公」，不僅人氣再攀升，更拿下最新戲劇話題演員冠軍。

「我的完美秘書」討論度爆表，韓志旼和李浚赫一起受邀上劉在錫節目，李浚赫被問到粉絲幫他取的暱稱，劉在錫好奇：「應該會有『王子』之類的吧？你長得就很有王子氣質。」李浚赫自嘲道：「粉絲給我取的外號中，讓我最難以招架的是『牛奶香草天使』。這外號真的太過分了，我實在受不了。」說完滿臉羞澀。

韓志旼聽完笑到停不下來，說：「抱歉，笑得太誇張了。但說真的，我還是第一次見到比我膚色還白的男演員，你真的更白。」劉在錫大讚「牛奶香草天使」外號真是太合適他了，李浚赫無奈笑說：「這是我人生中第一次親口說出這個詞，居然是在劉在錫前輩面前說，真不敢相信。」

「我的完美秘書」講述韓志旼飾演的獵頭公司CEO「姜智允」，是個只懂工作的超級女強人，對員工苛刻導致應徵來的秘書都秒辭；李浚赫飾演全能單親爸劉恩浩，以令人回望的外貌、豐富的禮儀知識、卓越的整理能力，以及處理麻煩的特殊技能，成為無可挑剔的完美秘書。

這對截然不同的工作搭檔，在繁忙日常中逐漸敞開心扉，展開一段溫暖治癒的成人羅曼史。

Hami Video為了回饋粉絲熱情支持，「我的完美秘書」在農曆春節後特別準備一系列互動活動，讓影迷感受更有趣的追劇體驗，近期將於中華電信北中南共10間門市設置李浚赫等身立牌，粉絲只要前往門市拍照打卡，就有機會獲得限量親簽海報，活動預計在春節後開跑。

李浚赫成為全民老公。圖／Hami Video
李浚赫成為全民老公。圖／Hami Video
韓智旼穿搭受到職場女性熱烈討論。圖／Hami Video提供
韓智旼穿搭受到職場女性熱烈討論。圖／Hami Video提供

牛奶 CEO

上一則

肖戰果然厲害… 春節檔預售 「射鵰」成最快破億元大關電影

延伸閱讀

舊物裝進瓶罐 回望金山50載

舊物裝進瓶罐 回望金山50載
宋承憲難忘「生死戀」 宋慧喬直呼受不了

宋承憲難忘「生死戀」 宋慧喬直呼受不了
宋慧喬、宋承憲緋聞傳25年 女神首揭真相：受不了他

宋慧喬、宋承憲緋聞傳25年 女神首揭真相：受不了他
戲說從頭／韓志旼扮女霸總 愛上「我的完美祕書」李浚赫

戲說從頭／韓志旼扮女霸總 愛上「我的完美祕書」李浚赫

熱門新聞

張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
湯姆漢克斯保住自己的豪宅。(美聯社)

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

2025-01-12 19:37

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購