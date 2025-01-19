昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

31歲台灣女星孫睿因演出校花角色走紅，去年1月才跟圈外男友結婚，無奈8個月後離婚，她昨舉辦生日音樂會，感性分享走出低潮的心聲：「去年的一些不順遂，讓我原本的生活變得很不一樣，也一直讓身邊的人替我擔心，但你們不用擔心我，現在的我很好。」

孫睿是昆凌的閨密，先前出席昆凌婚禮被封為最美伴娘，前年答應從事投資 顧問的男友求婚，小兩口去年1月甜蜜登記，打算慢慢籌備婚禮，可惜婚姻觸礁，她去年9月發文：「選錯了就選錯了，別一遍遍的後悔。」快刀斬斷孽緣。下個月8日過生日的她提前跟粉絲慶生，精選陪伴自己度過婚變的14首歌曲，但因為背歌詞有障礙，所以過程更加努力，「都是我愛聽的情歌，歌詞都能唱到心坎裡，希望我也能唱到你們心裡的某一部分」。

對於8個月短命婚，她以手寫信感謝粉絲支持，表示「今天的一切對我來說都是非常難能可貴的，我會好好記得今天的一切！很幸運的可以擁有大家的愛，謝謝大家，我愛你們」，也替自己打氣「我會努力去調適自己，也會繼續努力變成更好的自己」。