陳小雲消失26年現況曝光 驚爆半修行狀態「已出家」

高爾宣。記者沈昱嘉／攝影

王彩樺、張秀卿、高爾宣、幻藍小熊等不同世代藝人11日齊聚台北流行音樂中心，一起預錄「2025 WE ARE 我們的除夕夜」。為了呈現5個小時的除夕特別節目，錄影時間超過8小時，考驗主持人吳姍儒的體力與功力。

王彩樺、張秀卿、蔡秋鳳和邵大倫盛裝出席，他們負責重現歌廳秀風華，王彩樺去年和女兒上演「女女吻」，今晚不畏低溫 半露酥胸，笑說：「今年接吻要看姐妹意願，除非秀卿願意。」她爆料張秀卿有潔癖，每次和老公接吻都要先刷牙，甚至要更換居家服才能進她家。

王彩樺故作不滿地說：「是怎樣，我有那麼髒嗎？我又不是白雲，白雲才是髒東西。」不過她說，潔癖指數最高的是陳小雲，進她家還要在門口先洗腳。王彩樺透露，現在陳小雲已經算是出家人，半修行為眾生服務。

張秀卿大方承認自己有潔癖，有次陳隨意到家裡作客，黃湯下肚後竟然在洗臉盆嘔吐。張秀卿氣炸，直接把陳隨意轟出家門，從此列為拒絕往來戶。張秀卿老公負責清理穢物，整理完畢想要親熱，直接被張秀卿拒絕，無辜的洗臉盆最後也慘遭換掉。

54歲的張秀卿做人多年無果，聽聞鬼鬼吳映潔未婚生女，她難掩羨慕，稱讚鬼鬼很勇敢。王彩樺在旁幫腔，說張秀卿只剩1顆卵子，張秀卿沒好氣地說：「妳是進去看過是不是？」她自嘲現在已經停經，早就沒「子」望了。