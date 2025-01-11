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蔣欣演「華妃」受「工傷」：歪嘴、白眼改不回來

記者趙大智／即時報導
華妃翻白眼表情包十分受歡迎。圖／摘自微博
華妃翻白眼表情包十分受歡迎。圖／摘自微博

14年了，「後宮甄嬛傳」依舊高坐神壇，聲勢不墜，除了去年有實境秀，今晚該劇在澳門舉辦長達8小時「甄嬛愛不停」晚會，「嬛嬛」孫儷、「皇上」陳建斌、「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣、「「溫太醫」張曉龍、「果郡王」李東學等演員全都現身，蔣欣還分享為了演華妃可說是受了「工傷」，硬是歪嘴，歪到最後，嘴真給歪了，改都改不回來。

蔣欣當年才27歲，將跋扈霸道的華妃演得入木三分，總是冷笑說出「賞一丈紅」、「賤人就是矯情」這種狠話。如今她忍不住提到其實有職業傷害：「這戲笑得我嘴都歪了！一直都單邊笑，後來發現習慣了，導致現在有時也會歪。」一旁的曹貴人陳思斯回：「妳不只是歪，妳還翻白眼！」而華妃無論冷笑或翻白眼，都是網友最愛的表情包。

此外，陳建斌帶著正宮蔣勤勤合唱、李東學希望能跟孫儷拍穿越續集、蔡少芬動感獻唱之外，因為跟蔣欣服務有默契，脫口說出「我們應該結婚」，2位劇中鬥得你死我活，居然你儂我儂十分有趣，在在都讓網友跌入回憶河流。今晚中國娛樂圈十分熱鬧，尤其「微博之夜」眾星雲集，但14年的「甄嬛傳」毫不遜色頻上熱搜，只是播出的優酷平台即便是會員觀看也要另外收費，惹來不少罵聲。

蔣欣憑華妃一角紅到現在。圖／摘自微博
蔣欣憑華妃一角紅到現在。圖／摘自微博
「甄嬛愛不停」晚會召集後宮齊聚。圖／摘自微博
「甄嬛愛不停」晚會召集後宮齊聚。圖／摘自微博
蔣欣在「甄嬛愛不停」透露演華妃演到嘴都歪了。圖／摘自微博
蔣欣在「甄嬛愛不停」透露演華妃演到嘴都歪了。圖／摘自微博

孫儷 澳門 微博

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