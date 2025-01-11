蔣欣演「華妃」受「工傷」：歪嘴、白眼改不回來

華妃翻白眼表情包十分受歡迎。圖／摘自微博

14年了，「後宮甄嬛傳」依舊高坐神壇，聲勢不墜，除了去年有實境秀，今晚該劇在澳門 舉辦長達8小時「甄嬛愛不停」晚會，「嬛嬛」孫儷 、「皇上」陳建斌、「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣、「「溫太醫」張曉龍、「果郡王」李東學等演員全都現身，蔣欣還分享為了演華妃可說是受了「工傷」，硬是歪嘴，歪到最後，嘴真給歪了，改都改不回來。

蔣欣當年才27歲，將跋扈霸道的華妃演得入木三分，總是冷笑說出「賞一丈紅」、「賤人就是矯情」這種狠話。如今她忍不住提到其實有職業傷害：「這戲笑得我嘴都歪了！一直都單邊笑，後來發現習慣了，導致現在有時也會歪。」一旁的曹貴人陳思斯回：「妳不只是歪，妳還翻白眼！」而華妃無論冷笑或翻白眼，都是網友最愛的表情包。