「被台灣演藝圈排擠」鄭智化隔28年獲重生

鄭智化64歲，仍非常喜歡打電玩。(記者吳致碩／攝影)

「我覺得我是全世界唯一，把春麗打得最厲害的人。」

從「水手」到「星星點燈」，犀利、坦率、直白，相隔28年新專輯「不思議」終於問世，新歌「潛規則」仍延續了他拆解眾生百象的批判風格，然而眼前頭髮花白的老人，說起電玩，銳利的眼神一瞇，語調比他寫出那些華語樂壇的經典歌，還來得驕傲。

外界對鄭智化的印象是嚴肅的、悲情的，是帶著苦難的堅強，但最紅的時候沒有上過幾場通告，64歲的他終於一吐真相：「不是我不上，是人家不讓我上。」直言台灣演藝圈壁壘分明，「當你進不了權力核心，就會被排擠，我處處被排擠，包括節目和自己的唱片公司，人家不喜歡你、排斥你，就會喪失上通告的機會」。

他謙虛說自己沒有什麼成就，「我入行就是這種心態，我就是個音樂人，你說我好，我謝謝你，你說我不好，關我屁事。盡力做不計較成果，不要為了追求名利扭曲自己，活得最自在。」

順其自然，但不服從自然，好比曾有導播讓他一大早到攝影棚，等了一整天，最後告訴他不用錄了，事隔多年雙方在中國遇到，對方主動跟他提當年的事並道歉，他笑說「你沒有提起我都沒想起來」。

從妓女到政客，從戲子到礦工，從補習街到蝸牛的家，鄭智化音符中的社會百態，清醒又透徹。可是他怕超越不了自己，長達26年刻意迴避創作，還好有演唱會可以填補空虛，他在中國的邀約沒有斷過，但是大部分時間還是待在最愛的台灣，「很多人誤解我深耕大陸、投靠對岸，根本就不是這樣，我演出是前一天出發、隔天就回來」，他喜歡土生土長的家鄉，最割捨不下的是食物，「炒米粉、菜市場的刈包、潤餅，甚至白飯配個煎蛋就OK了。 」

讀了20多年的佛經、量子力學、生活歷練、小孩成長，他所經歷的生命跟以前完全不同，疫情 期間終於完成能夠超越「星星點燈」和「水手」的歌，他用「鬼」形容靈感，不但神出鬼沒，更像是擁有獨立人格，「很多人問我靈感哪裡來，我講一個粗鄙的形容，專業的妓女不用帶著性慾去接客，專業的創作者不用帶著靈感去創作」，他說靈感是騙人的，「只是能不能寫出連自己都驚訝的東西，我做不到，只有鬼做得到，可以說它是靈感，也可以說，它只是利用我的宿命創作」。

60多歲，他說自己死性不改，會玩電動到三更半夜，這張專輯有首歌差點暴露了他的底細，差點把線上遊戲寫進歌詞。出道前，他在日本 廣告公司上班，除了有藝術天份，更是將電玩天分發揮得淋漓盡致，「我打俄羅斯 方塊可以打5小時，0.001秒之間我可以做4個動作，老闆拿100塊給我，拜託我永遠不要再去玩」。