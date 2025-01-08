台60歲玉女認了曾戀20歲弟弟：婚姻不是每個人該走的路

于台煙大方表示談過姐弟戀。記者王聰賢／攝影

總計6場的「2025民歌50高峰會最終場」本周末在小巨蛋起跑，于台煙作為老班底，直呼今年太離譜，吐槽總製作人施孝榮在整人「和聲還要轉調」。60歲的她一生未婚，去年底被棒球員林家正迷倒，成為「家政婦」，能接受姐弟戀嗎？她笑著搖頭，因為弟弟思想不成熟。

其實她早年談過姐弟戀，對方是相差18歲的20歲弟弟，「他是老靈魂，所以才有互動、交往」。她在愛情中受過傷，後來看很開，認為享受過程就好，只在意開不開心，直至對方想要結婚生子，彼此對未來有歧見而分手，她說：「我們現在還是朋友，只是關係拉比較遠。」

她明確設下朋友、男友的界線，一旦認定是友人，就起不了化學變化，對婚姻還有憧憬嗎？她說找個伴很好，想找到一起看風景、不會吵架、不會讓自己折壽的人，可惜佳偶難尋，「婚姻不是每個人該走的路，因為有很多路可以走」，自己現在過得很舒適。

她以前覺得一定要結婚，改觀之後認為每個人都能自行選擇，這些年不乏追求者，但弟弟真的不行，希望良伴年紀相仿？于台煙笑說：「有些年齡差不多又很難搞，我不太會侍奉人家。」一旁的陳艾湄直白剖析「跟對的人在一起像養生，跟錯的人快往生」。