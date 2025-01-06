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湯姆霍蘭德、辛蒂亞訂婚了…他單膝下跪 浪漫過程曝光

世界新聞網╱綜合報導
辛蒂亞5日出席金球獎，手戴五克拉的訂婚戒指引起注意。（路透）
辛蒂亞5日出席金球獎，手戴五克拉的訂婚戒指引起注意。（路透）

好萊塢情侶檔湯姆霍蘭德（Tom Holland）和辛蒂亞（Zendaya）交往三年多，感情相當穩定，辛蒂亞5日出席金球獎頒獎典禮時，手戴著五克拉的訂婚戒指掀起熱議。

「TMZ」率先報導，湯姆霍蘭德在聖誕假日期間向辛蒂亞求婚，他就在女方住處裡單膝下跪，不過沒有其他親友在場，是專屬於小倆口的甜蜜時刻。但兩人接下來還有許多工作得進行，所以還需要一段時間來籌備婚禮。由於湯姆霍蘭德是相當傳統的人，他在幾個月前就先和辛蒂亞的父親碰面，想先獲得祝福再求婚；辛蒂亞的家人都相當喜歡湯姆霍蘭德，對兩人的婚事相當興奮。

其他媒體也迅速跟進。「時人」雜誌報導，消息來源表示，湯姆霍蘭德想向辛蒂亞求婚的念頭，已經有一段時間了，「他們身邊的人都知道訂婚是遲早的事，只是不知道會在什麼時候。」湯姆霍蘭德也在跨年後向朋友分享喜訊，消息來源也稱：「他為她瘋狂，他一直知道她就是那個對的人，彼此有非常特別的關係。」至於婚禮則計畫慢慢來，「他們在享受現在這段時光，不會急著舉行婚禮。」

湯姆霍蘭德和辛蒂亞因合作「蜘蛛人：返校日」相識，於2021年開始交往，不過兩人相當低調；湯姆霍蘭德日前受訪時難得提及女友，稱去年沒有陪同女友出席「沙丘：第二部」、「挑戰者」首映會，「因為那不是我的場子，是她的。」他認為自己沒參演影片，沒必要去搶女友鋒頭。

湯姆霍蘭德在日前發布的podcast節目「Dish」中，直說辛蒂亞「是我遇過最美好的事」；他還透露，因為辛蒂亞吃素，他已經開始嘗試做許多素食料理。

湯姆霍蘭德和辛蒂亞交往三年多，感情相當穩定。（美聯社檔案照）
湯姆霍蘭德和辛蒂亞交往三年多，感情相當穩定。（美聯社檔案照）

金球獎 好萊塢 蜘蛛人

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