玉女歌手消失演藝圈多年現蹤台灣 61歲驚人現況曝光

范怡文有許多經典歌曲。（圖／翰森娛樂提供）

歌手范怡文加入公益行列，4日前往台南參與關廟山西宮獨居老人 公益活動，和主辦包偉銘、劉依純等人一起年終送暖。出道40年的范怡文透露，今年將有全新計畫，包括邀請知名音樂人崔軾玄打造全新音樂作品，令歌迷非常期待。

范怡文這次和劉依純對唱「這些日子以來」，不過因工作關係，沒時間彩排，2人直接台上見，劉依純一周前就展開練習，最終順利完成此次合作，歌聲唱進許多長者的內心。

范怡文去年除了參與北捷30民歌演唱會，2月也將參加台北小巨蛋的「民歌五十」演唱會，歌唱工作全面啟動。這次她參與台南公益活動，表示非常開心又滿足，能透過歌聲、實際行動參與公益，看到長者們滿意的笑容，內心也充滿踏實感。

范怡文經典歌曲有「你是我前世的知己」、「塵封已久的回憶」，兩首歌入選今年MÜST經典歌曲典藏計畫，該計畫至今邁入10周年，記錄超過300首音樂創作故事。「典藏計畫」預計今年出版兩冊華語金曲創作故事，收錄1980至1999年黃金時代的經典作品，希望讓膾炙人口的音樂，能以更深植人心的方式被世人銘記。

范怡文開心說，從小就跟著哥哥姐姐聽西洋歌曲，高中一畢業就去live band的俱樂部毛遂自薦，開啟駐唱生涯；當時她參加大學城的歌唱比賽，雖然未能得名，但點將唱片馬上找她簽約發片。