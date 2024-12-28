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邱鋒澤無預警認已婚 接棒婁峻碩 另一半超狂背景曝光

記者林士傑／即時報導
邱鋒澤(左)和黃偉晉搞笑放閃。圖／摘自Threads
邱鋒澤(左)和黃偉晉搞笑放閃。圖／摘自Threads

婁峻碩、焦凡凡27日登記結婚，證婚人星光熠熠，包含所屬五堅情團員、CHING G SQUAD團員以及派翠克、派偉俊等星友，氣氛甜蜜。沒想到「五堅情」邱鋒澤接棒宣布婚訊，28日在Threads發文「未來的每一天，願我們攜手共度，永遠幸福美滿」。

邱鋒澤穿著帥氣西裝，跟另一半合照背景正是婁峻碩、焦凡凡登記結婚的場地，他發文說「爸媽，我們簽了」，表示在28日跟對方踏出了通往永恆的第一步，「懷著滿心的愛與期待，感恩彼此，感恩家人，感恩這段美好的新篇章。未來的每一天，願我們攜手共度，永遠幸福美滿」。

甜蜜放閃的他開心拿著結婚書約，並Po出跟另一半的合照，只見他親密摟著小賴，粉絲開心獻上恭喜；沒想到不久後他又分享跟黃偉晉的結婚照片，提到「爸媽，我們又簽了，我們踏出了通往永恆的第二步」，由於結婚書約上同時有小賴的簽名，被虧是一夫多妻；最後邱鋒澤3度結婚，對象則是陳零九，用英語寫道「就這樣永遠在一起吧」，壓軸登場被粉絲稱「九澤CP」才是真愛。

此外，他的另一半都是天團「五堅情」團員，就是少了登記結婚成為人夫的婁峻碩，雖是搞笑示愛，但也可以看出團員之間的深厚情誼。

邱鋒澤無預警宣布婚訊。圖／摘自臉書
邱鋒澤無預警宣布婚訊。圖／摘自臉書
邱鋒澤(右)跟陳零九另組成「九澤CP」。圖／摘自Threads
邱鋒澤(右)跟陳零九另組成「九澤CP」。圖／摘自Threads
邱鋒澤(右)跟小賴甜蜜放閃。圖／摘自Threads
邱鋒澤(右)跟小賴甜蜜放閃。圖／摘自Threads

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