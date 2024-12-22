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「拳上」賽後衝突惹議 台網紅蹦闆直播5點聲明致歉3方

記者李隆揆／台北即時報導
蹦闆呂育銓今午在個人Youtube頻道開直播回應各界問題。圖／擷取自蹦闆Youtube頻道
蹦闆呂育銓今午在個人Youtube頻道開直播回應各界問題。圖／擷取自蹦闆Youtube頻道

遊戲實況主「統神」張嘉航昨與網紅「蹦闆」呂育銓在台北小巨蛋參加「拳上」格鬥賽，賽後統神遭黑衣人包圍毆打，警方介入依傷害、妨害秩序等罪偵辦，對此蹦闆今午在個人Youtube頻道開直播回應各界問題。

蹦闆在直播中表示，今早直播一定是很多留言責罵，他要先說明幾件事。第一，要先這次比賽的主辦方道歉，因為他們很認真在辦比賽，沒有做錯任何事情，賽後衝突跟主辦方無關，主辦方是最大受害者。

第二，要跟社會大眾道歉，他一直否認自己是「8+9」（源於台語「八家將」的諧音，指與黑道有關係的年輕男性），但礙於主辦單位提議出場方式，安排眾人襯托出場，所以所謂「黑衣人」一半是主辦找來的、一半是他找來的，但最後只要動手就是錯了，事發當時他在盥洗準備訪問，知道有人在休息室外打架後，也無法及時制止了，不久警方就介入了。

「我不希望這種事情（打架）發生，也沒必要傷害自己名譽」、「也沒有要切割，我已經說這些人有一半是我請來抬轎的，今天會一早直播回應問題就是要負起責任」。

第三，要跟統神道歉，我帶來的人沒有慎選，沒有避免發生這次的事情，只要有動手傷人，都會負起全責全力協助賠償和法律制裁，「我過去的生活圈是這樣，我自己極力去改變，身邊的人沒想那麼多、衝動做事情，我無法怪他們，只能怪自己沒有慎選人選，我自己也認為這是錯的事情。」

第四，有關大家討論拳賽打法，「我不意外，因為我知道我ＫＯ不了統神，統神也ＫＯ不了我，所以打法就是耗體力、搶分數」，至於拳套磅數部分，統神原本想從22降到12至16磅的拳套，他不同意，最後統神拳套降至18磅。

最後，蹦闆認為，大家都認為統神可憐、他欺負統神，其實一直以來就一樣，主辦方後來加碼20萬元給統神，「他體重本來就比較重，多拿錢，戴比較重的拳套，還可憐？你收錢就閉嘴」。

直播過程中，蹦闆否認教唆傷人，也很抱歉賽後台北小巨蛋公廁內出現菸蒂，後悔帶「社會人士」到賽場中，「誰想把自己搞成這樣，這樣很帥嗎？這樣很丟臉」，另提及比賽後自己仍會繼續練拳，至於贏下拳賽50萬元獎金，並不會歸還統神，已打算捐作公益。

影片來源：YouTube@蹦闆

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