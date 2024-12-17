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「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換

娛樂新聞組／即時報導
賈玲接受新華社專訪，首次回應「減肥後觀眾緣變差」。（視頻截圖）
賈玲接受新華社專訪，首次回應「減肥後觀眾緣變差」。（視頻截圖）

在電影「熱辣滾燙」中一舉減重百斤（50公斤）後，「賈玲復胖了」這個話題就數次登上熱搜；近日，賈玲接受新華社專訪時，談到如何為了塑造角色而減重的前後，也首次回應「減肥後觀眾緣變差」，她說：「可以再培養，體重少了魂又沒換」。

42歲賈玲自導自演電影「熱辣滾燙」，描述宅女蛻變成女拳擊手故事，為戲暴瘦50公斤，讓電影一上映就備受關注，話題不斷，最終獲得34億人民幣票房好成績，但卻出現不少批評聲音。

紅星新聞報導，她表示，減重是為了角色服務，而塑造角色是為了創作出更好的作品。創作者要以人民為中心，始終以真誠的心對待觀眾。賈玲稱，自己現在確實比原來胖了點兒，「拍『熱辣滾燙』時的體脂率太低了，是維持不住的，當時只是為了視覺效果。」

在訪談中，賈玲說自己確實感覺到成功瘦身後觀眾緣開始鬆動了，「朋友說像是大型認知失調」，大家一時無法接受她巨大的變化，有網友直言「賈玲無懈可擊的觀眾緣似乎開始鬆動」；賈玲對此表示：「可以慢慢再重新培養感情，沒關係的」，「懂我的自然就懂了，體重少了，魂又沒換。給觀眾一點時間，也給我自己一點時間」。

紅星新聞早前報導指出，大年初一，「熱辣滾燙」在各大戲院上映，保持神秘這麼久的賈玲終於與大家見面，網友驚呼：被驚艷到了！

賈玲表示，「熱辣滾燙」上映後，她最希望看到的熱搜詞是「愛自己」，「只要能讓自己快樂的事情，只要能夠讓自己舒適的事情就多去做。」賈玲希望，每個人都能透過這部電影學會愛自己，學會愛生活。

賈玲為「熱辣滾燙」減重50公斤，敬業精神獲肯定。(取材自微博)
賈玲為「熱辣滾燙」減重50公斤，敬業精神獲肯定。(取材自微博)

減重

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