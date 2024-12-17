曾寶儀首同框導演男友 愛情長跑19年孵「交換禮物」

曾寶儀(左)和導演男友林明謙交往19年，首度同框。圖／台北双喜提供

藝人曾寶儀與導演男友林明謙愛情長跑19年，2人耗時5年探訪多位癌友、醫生，完成紀錄片「交換禮物」。兩人今晚在首映會上首度同框獻出「愛的結晶」，讓全場哭花臉的超級催淚彈。

在「交換禮物」紀錄片中，可以看見不同人面對癌症 時不同的態度，有人脆弱、無助，也有人勇敢、堅強，曾寶儀的堂弟曾國駿是「交換禮物」監製，片中也真實紀錄了愛妻罹癌到離世的過程，令人揪心。昨晚文化部長李遠、鴻海 創辦人郭台銘妻子曾馨瑩也親臨現場；片中的康復者Sam哥、Olga也到場分享自身經驗，希望透過電影傳遞「面對癌症，不再害怕」的信念。

曾寶儀多年來為了「交換禮物」採訪無數專家、學者、醫生和患者，昨感性說：「『交換禮物』的拍攝，不只是在記錄別人的故事，更是我的一場心靈旅程。我希望這部片能讓更多人感受到理解與陪伴的重要，也希望大家在面對癌症時不再害怕，知道自己其實還有很多選項，進而找到力量與希望。」