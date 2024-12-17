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曾寶儀首同框導演男友 愛情長跑19年孵「交換禮物」

記者陳穎／即時報導
曾寶儀(左)和導演男友林明謙交往19年，首度同框。圖／台北双喜提供
曾寶儀(左)和導演男友林明謙交往19年，首度同框。圖／台北双喜提供

藝人曾寶儀與導演男友林明謙愛情長跑19年，2人耗時5年探訪多位癌友、醫生，完成紀錄片「交換禮物」。兩人今晚在首映會上首度同框獻出「愛的結晶」，讓全場哭花臉的超級催淚彈。

在「交換禮物」紀錄片中，可以看見不同人面對癌症時不同的態度，有人脆弱、無助，也有人勇敢、堅強，曾寶儀的堂弟曾國駿是「交換禮物」監製，片中也真實紀錄了愛妻罹癌到離世的過程，令人揪心。昨晚文化部長李遠、鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩也親臨現場；片中的康復者Sam哥、Olga也到場分享自身經驗，希望透過電影傳遞「面對癌症，不再害怕」的信念。

曾寶儀多年來為了「交換禮物」採訪無數專家、學者、醫生和患者，昨感性說：「『交換禮物』的拍攝，不只是在記錄別人的故事，更是我的一場心靈旅程。我希望這部片能讓更多人感受到理解與陪伴的重要，也希望大家在面對癌症時不再害怕，知道自己其實還有很多選項，進而找到力量與希望。」

林明謙則說：「這一路的拍攝過程充滿掙扎和思考，但這讓我學會了接受改變。我希望這部片能成為一份禮物，讓大家明白無論何時開始改變，都不嫌晚。」出品人邱瓈寬（寬姐）則表示：「這是一部紀錄生命的電影，拍得很真實，疾病尤其是癌症，一直是大家忌諱的話題，導演與寶儀，敢拍這樣的題材本身就很難得。」

出品人邱瓈寬(左起)、鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩、曾寶儀出席「交換禮物」首映會。...
出品人邱瓈寬(左起)、鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩、曾寶儀出席「交換禮物」首映會。圖／台北双喜提供

癌症 鴻海

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