愛黛兒歌曲再被控抄襲 巴西法官下令全球下架

愛黛兒。（路透資料照片）

由於一名巴西 作曲人提出抄襲指控，巴西法官裁定英國流行歌手愛黛兒（Adele）的歌曲「百萬年前」（Million Years Ago）在全球下架，包括串流服務也遭禁播。

法新社報導，這道禁制令對與愛黛兒合作的索尼 音樂娛樂（Sony Music Entertainment）和環球音樂（Universal Music）的巴西子公司構成威脅，每次違規將罰款8000美元。

但這兩家音樂公司仍可上訴。

法官托瑞斯（Victor Torres）13日在里約熱內盧的第6商事法庭做出這項裁定，以待抄襲案的進一步發展。

法新社今天得知，托瑞斯這項臨時禁制令 要求索尼音樂娛樂和環球音樂立即停止在全球以任何形式、手段，實體或數位支援、串流或分享平台使用、重製、編輯、發行「百萬年前」或用於商業用途。

提出抄襲指控的是巴西作曲人東尼紐傑萊斯（Toninho Geraes），他的律師特洛塔（Fredimio Trotta）說：「這對巴西音樂來說是一個里程碑…巴西音樂經常被抄襲，用來創作暢銷國際的熱門歌曲。」

特洛塔說，他的事務所本週將致力確保全球廣播電台和電視台、串流服務都知悉巴西這道禁令。

東尼紐傑萊斯指稱愛黛兒2015年推出的「百萬年前」抄襲他譜寫的森巴經典音樂「女人」（Mulheres）曲子。這首歌收錄在巴西知名歌手瑪帝紐達維拉（Martinho da Vila）1995年的暢銷專輯中。

東尼紐傑萊斯要求權利金損失、16萬美元的精神損害賠償，並在愛黛兒的歌曲上註明他在作曲方面的貢獻。

索尼音樂娛樂的巴西子公司表示「暫不回應」；環球音樂的巴西子公司尚未回覆置評要求。

特洛塔說，這項禁制令應該會對那些想剽竊巴西曲調的外國歌手和發行公司產生寒蟬效應。

他說：「鑒於這個決定，『關注』巴西音樂、可能有非分之想的國際製作人和藝人將三思。」

土耳其樂迷也曾於2015年指控愛黛兒的「百萬年前」涉嫌抄襲，他們聲稱這首歌的曲調和庫德族歌手阿梅特卡雅（Ahmet Kaya）1985年的歌曲「蒙受痛苦」（Acilara Tutunmak）很像。

阿梅特卡雅於2000年在流亡中命喪法國，他的遺孀說，這不像愛黛兒這樣的全球巨星會做的事。

巴西是1886年「伯恩公約」（Berne Convention）締約國，同意跨國合作保護有版權的作品。