演出大尺度BL劇慘遭網暴 韓星親吐：不會被擊潰

南潤壽想到台北拍戲。圖／Friday影音提供

南韓 新生代演員南潤壽最近演出BL劇「大都市的愛情法」，在亞洲討論度激增。雖然有負面攻擊抵制聲浪，但他坦言「我的信念不會被這種東西擊潰」，「一樣都是愛，只是表現方式不同而已。希望這個世界的所有人都能彼此體諒與尊重」。

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南潤壽的目標是成為能夠令人信賴、放心託付角色的專業演員，所以無懼演出大尺度的同志 情。他知道台灣同婚合法，如果有機會也希望能到台灣取景，拍攝台北單元。「我認為拍攝前必須了解當地的文化和禮節，台灣在酷兒文化方面走在亞洲前方，有機會的話想更進一步了解」。

南潤壽為了演出「大都市的愛情法」付出不少努力，他在劇中大跳女團舞蹈「Sexy Love」，事前花了6個小時上課，感嘆「學得非常辛苦」。「我通常演戲的時候都自信十足，但跳舞的時候卻越跳越沒自信，其他人都學得很快，只有我一直跳錯，當下覺得腦袋一片空白」。

無奈跳舞的戲NG了很多次，原本充滿自信的南潤壽面如死灰，好不容易才熬過這一關。反而吻戲、床戲都難不倒他，他在拍攝前特地造訪梨泰院 的同志夜店，觀摩、體驗現場的氣氛。在拍吻戲前他還先去看牙醫，保持口腔清潔，並用漱口水漱口。而且考量到對手演員是第一次男男吻，南潤壽還會緩和現場氣氛，讓對方較為放鬆，更順利地進入狀況。