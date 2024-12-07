懟粉絲用了這「兩個字」… 趙麗穎被轟沒文化 掀起脫粉潮

趙麗穎的這身造型被網友吐槽醜，她親自發聲了。(取材自微博)

大陸知名女星趙麗穎 近日出席新加坡 國際電影節，她穿著黑色西裝短裙，下半身繫著金色流蘇，整體造型俐落幹練。但有網友吐槽「很醜」，還要求趙麗穎換掉造型師。對此，趙麗穎發文回應，「我覺得今天很nice」，甚至還讓網友「別嘰歪」，引發熱議。

趙麗穎當天的造型出自長期合作的設計師閔塔鯊，據了解，閔塔鯊在娛樂圈頗負盛名，包括迪麗熱巴 、白鹿、趙露、范冰冰等都曾和他合作過。這次，閔塔鯊幫趙麗穎搭配的合身西裝短裙，最大亮點是裙上的金色流蘇。但不少網友覺得又土又老氣，紛紛批評像「鄉村女企業家」，還有人質疑，「好醜的髮型、好醜的衣服，就不能用點心嗎？」

面對排山倒海而來的負評，趙麗穎當晚先是表示，「我覺得今天很nice，不廢話了，晚安」，但有網友質疑，趙麗穎發文的IP在北京，這條動態應該不是她自己發的，於是罵起工作室無能。沒想到，趙麗穎再度寫下，「是我自己發的。 IP是自己顯示的。別嘰歪了，晚安，夢裡什麼都有。」

趙麗穎的回覆，迅速在網上發酵，不少網友覺得，趙麗穎的回應有點過分，她可以不滿意粉絲對工作室的批評，但沒必要用「嘰歪」這個詞，不僅沒有文化而且有些傷人，甚至有人揚言脫粉，表示「這樣的偶像，不追也罷」。

但是，也有不少人覺得趙麗穎是性情中人，「就該懟一下自以為是的粉絲，別以為自己有多了不起」、「就喜歡這樣的趙姐，有自己想法」。

其實，趙麗穎一直有著「趙小刀」封號，只要踩到她的地雷，誰都敢回嗆，是圈內有名的直率個性。