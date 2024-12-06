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「該與丈夫吻別了嗎？」 無證移民為遣返做最壞打算

2年前官司曾慘敗強哥 安珀赫德突認「懷了第2胎」

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德自從官司慘敗前夫強尼戴普之後，淡出好萊塢幾乎沒有新作。(路透資料照片)
安珀赫德自從官司慘敗前夫強尼戴普之後，淡出好萊塢幾乎沒有新作。(路透資料照片)

安珀赫德2年前與前夫強尼戴普的世紀官司鬧得沸沸揚揚，陪審團最後裁定強尼戴普勝訴，安珀需付1035萬美元的賠償費用，讓她演藝事業大受影響，從2022年便息影定居西班牙，期間曾宣布自己當媽，最近又主動宣布懷了第2胎。

安珀曾於2021年透過代理孕母生下女兒翁納佩姬赫德，並表明現今小孩才是她最重要的精神支柱，而她自從官司敗訴之後便離開好萊塢，更完全缺席「水行俠2」宣傳活動，讓男主角傑森摩莫亞、導演溫子仁撐起宣傳重擔，而在這段期間內，安珀突然宣布將再度迎來2胎，她的發言人對外表示「現在還在懷孕初期，所以我們不想在這個階段透露太多細節，只能說安珀與大女兒翁納佩姬都相當開心」。

但外界好奇的是，是否像首胎一樣是透過代理孕母，或是安珀已有新歡，而安珀的發言人皆未回應。不過安珀受訪時曾多次說「我不需要戒指，也可以擁有嬰兒床」，強調自己本來就一直渴望身為人母，並不認為一定要有另一半才能養育小孩，而安珀歷經官司敗訴、事業重挫之後，現在只想當個單純的單親媽媽。外媒「時人」則有消息人士指出，「社會輿論的壓力太大了，她想要重新開始，她在西班牙過著美好的生活，這是她目前覺得最幸福的事」。

安珀赫德自從官司慘敗前夫強尼戴普之後，淡出好萊塢幾乎沒有新作。(路透資料照片)
安珀赫德自從官司慘敗前夫強尼戴普之後，淡出好萊塢幾乎沒有新作。(路透資料照片)
安珀赫德沉寂2年，突宣布懷了第2胎。(路透資料照片)
安珀赫德沉寂2年，突宣布懷了第2胎。(路透資料照片)

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