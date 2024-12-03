劉家昌傳病逝 前妻甄珍噤聲 恩愛到決裂成為最大遺憾

劉家昌晚年深居簡出，偶爾在臉書發表意見。（圖／摘自微博）

曾為鳳飛飛、甄妮幕後操刀的知名音樂人劉家昌 今（3日）傳出病逝噩耗，家屬至今仍沒有對外證實，只是他生前與前妻甄珍的愛恨情仇長達半世紀，記者隨即求證甄珍本人，但至目前為止，電話都無人接聽，相關人等也都暫無回應。

當年，劉家昌初見不到20歲的甄珍一見鐘情，還在她嫁給謝賢後還耍了小手段，迫使謝賢與她產生誤會、決定離異，最後如願成為甄珍的第2任丈夫。

後來兩人不僅一起合作拍戲、經營飯店，生了兒子後的甄珍息影在家相夫教子，可惜好景不長，兩人最終仍鬧到離婚，甚至在雙方離異多年後，還為了爭產互撕，人生堪比8點檔情節還曲折。

而甄珍初認識劉家昌時還僅是10多歲芳華的女孩，那時劉家昌對她雖有好感卻沒展開追求，反而先與「國聯五鳳」的江青戀愛、結婚，不過江青婚後與劉家昌自組公司拍片，豈料竟與老東家國聯走向決裂，「國聯五鳳」幾乎離開，獨留甄珍一人苦撐，而劉家昌與江青生了一子劉繼成，這段婚姻的結局仍是離婚收場。

反倒是甄珍因為多部電影賣座紅到香港 ，她與香港小生謝賢因戲結緣，最後嫁到香江，劉家昌本以為再無機會追求甄珍，但還是藉由找甄珍合作，跟友人三不五時送花、問候，還故意出現在日本飯店來個「巧遇」，甄珍本以為兩人只是有緣，沒有多想，但緋聞經媒體大肆報導後，竟掀開謝賢的醋罈子，更直接摧毀甄珍與謝賢的婚姻，劉家昌更被指就是導火線。

恢單後的甄珍，因緣際會轉投劉家昌懷抱，兩人也於1978年結婚，只是這對曾被外界視為「鶼鰈情深」的夫妻，婚姻走著走著竟成了「最熟悉的陌生人」。

2016年劉家昌曾首提兩人離婚秘辛，「因為當時聽到我們兩人婚姻會剋到兒子，還不只一個算命師說的，於是就決定把它解除，讓小孩子平平安安。」一番話暗指甄珍迷信，才導致婚姻破裂。

後來甄珍也反控劉家昌嗜賭成性，讓她必須不斷拿錢填補破洞，這幾年更被劉家昌一而再再而三指控「狠心奪產」，連站在她這邊的兒子章立衡（原名劉子千）也被牽連，更讓甄珍無法忍受的是兒子長年被劉家昌無情數落，氣到不惜開撕。