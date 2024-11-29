安以軒富豪老公坐牢13年 閨密夏于喬這麼說

安以軒（右）與陳榮煉結婚時很轟動。圖／摘自微博

43歲安以軒的丈夫、澳門 德晉集團老闆陳榮煉遭控不法經營賭博、詐騙和洗黑錢等83項罪名，34項成立，遭判14年徒刑，已入監服刑至今。最新判決出爐，陳榮煉確定13年有期徒刑，連帶罰金約18億港幣（約2.3億美元）。安以軒在台獨立撫養一對兒女，友情的支持極為重要，好姐妹夏于喬回應：「整件事與她無關。」

夏于喬說：「身為她的朋友真的很心疼她，其實整件事與她無關，但這幾年不論多辛苦，她還是這麼堅強的獨自撫養兩個孩子，以軒身為母親身為女人，都是我見過最勇敢的一個，我們會一直陪伴在她旁邊，給予她支持與愛，也謝謝大家對她的關心。」

安以軒2017年嫁給澳門德晉集團老闆陳榮煉，婚後定居澳門，育有一對兒女，幸福生活於2021年變調。經歷3年折騰，澳門終審法院（澳門特區法院最高機關）就德晉集團刑事犯罪的上訴案做出終審裁決，維持中級法院有關刑事判刑部分，即德晉集團前主席陳榮煉最後被判13年監禁。