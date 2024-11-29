青龍獎／黃晸珉3封影帝淚謝愛妻 金高銀奪影后喊幸福

「12.12：首爾之春」奪下最佳影片，全體劇組幾乎都有發言，不過鄭雨盛在背後默默未再度上前。圖／摘自YouTube

2024年青龍獎精彩落幕，本屆最佳影片頒給年度最賣座電影「12.12：首爾之春」，並讓飾演反派的黃晸珉拿下本屆影帝，打敗同戲競逐的鄭雨盛，全體劇組上台時，鄭雨盛未再發言，改由導演、影帝李星民等人致詞。黃晸珉3度拿下影帝，更是眼眶含淚，感謝妻子多年陪伴支持。

黃晸珉含淚表示：「說好了拿了獎不准哭的，真的是，怎麼搞的啊，我第一次拿最佳男主角獎是『你是我的未來』的時候，我想起我老婆跟我這麼說過，剛開始演戲時，我問她，『我能拿最佳男主角嗎？』她說『當然可以』，這給了我莫大的勇氣，我沒想到會有這麼一天，我在青龍獎拿了第3個最佳男主角，剛開始演戲的各位，熱愛演戲的各位，還在發展演藝生涯的各位都很有影帝相，加油，不要放棄」，黃晸珉也期許韓國電影越來越好，「雖然大環境不好，但是韓國電影一直在我們身邊默默陪伴著，想把這份榮耀獻給『12.12：首爾之春』的導演，還有我喜愛的各位演員，我真心尊敬我的妻子，她是我身為演員的立命之本，想把這份榮耀獻給她。」

金高銀則以「破墓」拿下影后，她也逐一感謝劇組，「很感謝導演，給予我花林這個角色，我很開心，還有一起在片場的崔岷植、柳海鎮前輩，以及現在正在當兵的李到晛，片場總是笑聲不斷，是很幸福的記憶，這段記憶會在我心裡很久，我還要感謝公司代表，電影團隊人員，雖然也有辛苦的時候，但擁有幸福的時刻更多，無比感謝我是一位演員，以後我會成為抱著感謝之心繼續演戲的演員。」

男女配角則分別頒給「辣手警探2」丁海寅、「路基完」李尚熙，丁海寅特別點名同演「辣手警探2」的影帝前輩黃晸珉，曾誇讚他的反派演出「有如被撒旦附身」，讓他覺得是最佳讚美。李尚熙則說自己從未想放棄演戲，即便遇到許多艱難的挫折，更幽默向爸爸喊話，「爸爸，你明天去公司可以盡情地炫耀了，然後請大家喝一下販賣機裡的咖啡 ！」