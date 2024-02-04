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泰勒絲第4度贏得葛萊美專輯獎 「午夜」她第13座葛萊美

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葛萊美女力大爆發 泰勒絲、怪奇比莉寫紀錄 前第一夫人也得獎

編譯俞仲慈／綜合4日電
泰勒絲4日拿下葛萊美最佳年度專輯獎。(路透)
泰勒絲4日拿下葛萊美最佳年度專輯獎。(路透)

第66屆葛萊美(Grammys)頒獎典禮4日在洛杉磯「加密貨幣網體育館」(Crypto.com Arena)登場，今年堪稱女力當道，包括流行天后泰勒絲(Taylor Swift)第四度拿下最佳年度專輯(Album of the Year)獎、怪奇比莉(Billie Eilish)、麥莉希拉(Miley Cyrus)也大有斬獲，還有前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)也憑藉著有聲書成為葛萊美獎得主。

泰勒絲第10張專輯「午夜」(Midnights)獲得年度專輯、流行專輯、流行演唱專輯三項提名，並一如外界預料，順利獲得年度專輯獎，刷新紀錄。

泰勒絲過去以「無懼的愛(Fearless)」、「1989」和「美麗傳說(Folklore)」此三張專輯榮獲年度專輯獎，如今加上「午夜」，是歌壇唯一一位四度榮獲該獎的女藝人，和傳奇歌手法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、民謠搖滾歌手保羅賽門(Paul Simon)以及盲人歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)並駕齊驅。

還有怪奇比莉以新專輯「What Was I Made For」贏得年度製作(Record of the Year)獎，成為唯一一位三次獲得該獎的女性音樂人，和保羅賽門(Paul Simon)與火星人布魯諾(Bruno Mars)齊名。

怪奇比莉(右)4日獲得葛萊美年度製作獎，與她的哥哥兼製作人FINNEAS(左)一...
怪奇比莉(右)4日獲得葛萊美年度製作獎，與她的哥哥兼製作人FINNEAS(左)一同上台領獎。(美聯社)

另外R&B女歌手詩莎(SZA)則以單曲「Kill Bill」抱走年度歌曲(Song of the Year)獎。

歌手詩莎(SZA)4日以單曲「Kill Bill」抱走年度歌曲獎。(美聯社)
歌手詩莎(SZA)4日以單曲「Kill Bill」抱走年度歌曲獎。(美聯社)

偶像歌手麥莉希拉以暢銷單曲「Flowers」擊敗泰勒絲等四位知名女歌手，拿下最佳流行歌手(Best Pop Solo Performance)獎。

她上台致詞時難掩興奮表示：「從瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)手上獲獎，實在太有指標性，天啊，我剛被困在大雨和車陣中，還以為會錯過頒獎、錯過獎項，這些其實還好，但千萬不能錯過和瑪麗亞凱莉同台！」

麥莉希拉(右)以暢銷單曲「Flowers」拿下最佳流行歌手表演獎，她從歌手瑪麗亞...
麥莉希拉(右)以暢銷單曲「Flowers」拿下最佳流行歌手表演獎，她從歌手瑪麗亞凱莉(左)手中接下獎座。(美聯社)

值得一提的是，前第一夫人米雪兒憑藉有聲書「我們身上有光：照亮不確定的時刻」(The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times)獲得本屆葛萊美「最佳有聲書、旁白暨故事錄音」(Best Audio Book, Narration and Storytelling Recording)獎，與前總統歐巴馬同樣兩度獲得葛萊美榮譽。

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬4日贏得葛萊美獎「最佳有聲書、旁白暨故事錄音」。圖為她2...
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬4日贏得葛萊美獎「最佳有聲書、旁白暨故事錄音」。圖為她2021年9月28日出席活動的照片。(美聯社資料照片)

泰勒絲 葛萊美 歐巴馬

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圖輯／葛萊美獎 怪奇比莉 拿下最佳年度歌曲作者獎

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