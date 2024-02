葛萊美女力大爆發 泰勒絲、怪奇比莉寫紀錄 前第一夫人也得獎

泰勒絲4日拿下葛萊美最佳年度專輯獎。(路透)

第66屆葛萊美 (Grammys)頒獎典禮4日在洛杉磯「加密貨幣網體育館」(Crypto.com Arena)登場,今年堪稱女力當道,包括流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)第四度拿下最佳年度專輯(Album of the Year)獎、怪奇比莉(Billie Eilish)、麥莉希拉(Miley Cyrus)也大有斬獲,還有前第一夫人米雪兒‧歐巴馬 (Michelle Obama)也憑藉著有聲書成為葛萊美獎得主。

泰勒絲第10張專輯「午夜」(Midnights)獲得年度專輯、流行專輯、流行演唱專輯三項提名,並一如外界預料,順利獲得年度專輯獎,刷新紀錄。

泰勒絲過去以「無懼的愛(Fearless)」、「1989」和「美麗傳說(Folklore)」此三張專輯榮獲年度專輯獎,如今加上「午夜」,是歌壇唯一一位四度榮獲該獎的女藝人,和傳奇歌手法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、民謠搖滾歌手保羅賽門(Paul Simon)以及盲人歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)並駕齊驅。

還有怪奇比莉以新專輯「What Was I Made For」贏得年度製作(Record of the Year)獎,成為唯一一位三次獲得該獎的女性音樂人,和保羅賽門(Paul Simon)與火星人布魯諾(Bruno Mars)齊名。

怪奇比莉(右)4日獲得葛萊美年度製作獎,與她的哥哥兼製作人FINNEAS(左)一同上台領獎。(美聯社)

另外R&B女歌手詩莎(SZA)則以單曲「Kill Bill」抱走年度歌曲(Song of the Year)獎。

歌手詩莎(SZA)4日以單曲「Kill Bill」抱走年度歌曲獎。(美聯社)

偶像歌手麥莉希拉以暢銷單曲「Flowers」擊敗泰勒絲等四位知名女歌手,拿下最佳流行歌手(Best Pop Solo Performance)獎。

她上台致詞時難掩興奮表示:「從瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)手上獲獎,實在太有指標性,天啊,我剛被困在大雨和車陣中,還以為會錯過頒獎、錯過獎項,這些其實還好,但千萬不能錯過和瑪麗亞凱莉同台!」

麥莉希拉(右)以暢銷單曲「Flowers」拿下最佳流行歌手表演獎,她從歌手瑪麗亞凱莉(左)手中接下獎座。(美聯社)

值得一提的是,前第一夫人米雪兒憑藉有聲書「我們身上有光:照亮不確定的時刻」(The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times)獲得本屆葛萊美「最佳有聲書、旁白暨故事錄音」(Best Audio Book, Narration and Storytelling Recording)獎,與前總統歐巴馬同樣兩度獲得葛萊美榮譽。