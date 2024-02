流行天后泰勒絲(Taylor Swift)不出意料,以專輯「午夜」(Midnights)第四度拿下最佳年度專輯(Album of the Year)獎,刷新紀錄。(美聯社)

本屆葛萊美 獎,流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)不出意料,以專輯「午夜」(Midnights)第四度拿下最佳年度專輯(Album of the Year)獎,刷新紀錄。這也是泰勒絲的第13座葛萊美獎,13是她的幸運數字。

泰勒絲過去第二張專輯「無懼的愛(Fearless)」、第五張專輯「1989」和第八張專輯「美麗傳說(Folklore)」都獲得年度專輯獎榮譽,如今加上專輯「午夜」,是唯一一位四次榮獲該獎項的女藝人,並與傳奇歌手法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、民謠搖滾歌手保羅賽門(Paul Simon)以及盲人歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)並駕齊驅。