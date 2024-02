圖輯／葛萊美獎 怪奇比莉入圍6項 能奪幾個獎？

2024葛萊美頒獎典禮4日舉行,怪奇比莉(Billie Eilish)和泰勒絲一樣,以六項入圍。(美聯社)

2024葛萊美頒獎典禮4日舉行,怪奇比莉(Billie Eilish)和泰勒絲 一樣,以六項入圍 。她以〈What Was I Made For?〉這首在電影「芭比 」中的歌曲,入圍最佳歌曲等。另如麥莉希拉(Miley Cyrus)、奧莉維亞(Olivia Rodrigo)也都各以六項入圍。