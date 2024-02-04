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圖輯／葛萊美獎 怪奇比莉入圍6項 能奪幾個獎？

世界新聞網／即時報導
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一樣，以六項入圍。（美聯社）
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一樣，以六項入圍。（美聯社）

2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一樣，以六項入圍。她以〈What Was I Made For？〉這首在電影「芭比」中的歌曲，入圍最佳歌曲等。另如麥莉希拉（Miley Cyrus）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）也都各以六項入圍。

怪奇比莉的6項入圍中光是以為電影《芭比》創作的一曲〈What Was I Made For?〉，就拿下「年度歌曲」、「最佳影視媒體作品歌曲 」等5項入圍。

2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一...
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一樣，以六項入圍。（路透）
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）在頒獎典禮...
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）在頒獎典禮上表演。（路透）
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一...
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一樣，以六項入圍。（路透）
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）在頒獎典禮...
2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）在頒獎典禮上表演。（路透）
Billie Eilish arrives at the 66th annual...
Billie Eilish arrives at the 66th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 4, 2024, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-02-04，數位典藏序號：20240205074628935】

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