圖輯／葛萊美獎 怪奇比莉入圍6項 能奪幾個獎？

2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲一樣，以六項入圍。（美聯社）

2024葛萊美頒獎典禮4日舉行，怪奇比莉（Billie Eilish）和泰勒絲 一樣，以六項入圍 。她以〈What Was I Made For？〉這首在電影「芭比 」中的歌曲，入圍最佳歌曲等。另如麥莉希拉（Miley Cyrus）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）也都各以六項入圍。