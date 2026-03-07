我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

晤邊境沙皇 霍楚：紐約不會有大規模ICE執法

比亞迪2月銷量跌逾4成 創疫情以來最大跌幅

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比亞迪日前發布2026年2月產銷快報顯示，2月新能源汽車銷量為190,190輛，較去年同期的322,846輛下降約41.1%。（路透）
比亞迪日前發布2026年2月產銷快報顯示，2月新能源汽車銷量為190,190輛，較去年同期的322,846輛下降約41.1%。（路透）

比亞迪日前發布2026年2月產銷快報顯示，2月新能源汽車銷量為190,190輛，較去年同期的322,846輛下降約41.1%，已連續第六個月下滑。這也是自2020年2月新冠疫情以來最大跌幅。

整體來看，比亞迪2026年開年前兩個月的產銷量均出現顯著下滑。根據比亞迪公告，2026年累計銷量為400,241輛，較去年同期的623,384輛下降約35.8%。

雖然海外出貨仍維持強勁成長，2月達100,600輛，但中國本土市場銷量年減65%至89,590輛，跌幅較1月進一步擴大。1月時，吉利已取代比亞迪成為中國最大汽車製造商。

產量方面，2月為175,280輛，去年同期為334,124輛；2026年累計產量為407,638輛，去年同期為661,988輛，累計下降約38.4%。

從車型來看，乘用車2月銷量187,782輛，其中純電動車型銷量79,539輛，插電式混合動力車型銷量108,243輛；商用車2月銷量2,408輛。

路透指出，由於農曆新年時間影響，中國的汽車銷量及其他經濟指標在每年前兩個月往往波動較大。今年情況可能更為明顯，因為中國將年度假期延長至創紀錄的九天。但從今年前兩個月全球銷量表現來看，也能看到比亞迪銷量下滑不僅是季節性因素。

集邦科技近日發布全球純新能源車最新調查顯示，2025年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達2,053萬輛，年增26%。2026年受中國市場成長趨緩等因素影響，預估全球銷量為2340萬輛，成長幅度將縮減至14%。

世報陪您半世紀

比亞迪

上一則

油價最糟或漲至200美元？在這種情境下確實可能發生

延伸閱讀

加州房市崩 銷量比金融危機時少24%

加州房市崩 銷量比金融危機時少24%
晶片影響奇瑞星途ET5漲價 中國今年首官宣漲價汽車品牌

晶片影響奇瑞星途ET5漲價 中國今年首官宣漲價汽車品牌
和加油一樣快…比亞迪發布第二代刀片電池：9分鐘充飽

和加油一樣快…比亞迪發布第二代刀片電池：9分鐘充飽
失去中國市場 委內瑞拉石油上月出口下滑

失去中國市場 委內瑞拉石油上月出口下滑

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元
護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」