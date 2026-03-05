我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

參議員提案：禁總統、副總統、國會議員在線上下注時事

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國股市5日早盤走跌。路透
美國股市5日早盤走跌。路透

美國股市5日早盤走跌，未延續前市漲勢，道瓊工業指數挫跌逾400點，大型晶片製造商博通（Broadcom）股價在上季財報亮眼帶動下最多上揚逾4%。

道瓊指數5日早盤跌409.77點或0.84%，報48,329.64點，史坦普500指數跌0.45%至6,838.5點，那斯達克綜合指數跌0.32%；追蹤30檔晶片股的費城半導體指數約跌0.7%，台積電ADR也跌0.7%左右。

博通股價5日早盤最多漲4.2%，報330.88美元。博通公布2月1日止的2026年度第1季營收比一年前成長29%至193.1億美元，每股盈餘（EPS）為2.05美元，雙雙優於市場預期。展望第2季，博通預估經調整後毛利率將達到68%，高於市場預估的66%。

經濟數據方面，美國勞工部5日公布，2月28日止一周首次請領失業救濟金人數為21.3萬人，與前一周持平，低於經濟學家原本預估的21.5萬人。另據Challenger, Gray & Christmas公司同日公布的報告，美國雇主2月宣布裁員4萬8,307人，比1月大減55%，和一年前相比則下滑72%。

世報陪您半世紀

博通

上一則

不靠荷莫茲海峽運輸的煤竟飆漲 台日韓歐電力公司急跳腳

延伸閱讀

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫
AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢
PPI太高嚇壞投資人…道瓊重挫逾600點Netflix逆勢勁揚11%

PPI太高嚇壞投資人…道瓊重挫逾600點Netflix逆勢勁揚11%
沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%

沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家