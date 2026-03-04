我的頻道

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔 指數翻紅

編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數4日早盤翻紅。路透
據傳伊朗有意討論停戰，不過美國財長貝森特表示，全球關稅可能在本周從10%升至15%，投資人消化多空訊息，四大指數4日早盤開高。

道瓊工業指數早盤上漲0.1%，史坦普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.7%，費城半導體指數漲1%。台積電ADR攀高近2%。輝達走高0.8%。

紐約時報報導，美以攻擊開始後的隔天，伊朗間接聯繫美國中情局（CIA）討論停戰，儘管相關官員懷疑，伊朗和美國是否準備終止戰事，但這個消息仍讓市場為之一振，布蘭特油價跌至近每桶81美元，全球債市賣壓也放緩。

芝加哥選擇權交易所的波動率指數（VIX），又稱「恐慌指數」，4日跌至22.33，過去四天來的連升止步。

市場焦點仍在原油，美國總統川普承諾，美國將提供保險、並護衛船隻通過荷莫茲海峽，但4日有貨櫃船在通行此地時遇襲。

關稅方面，美國財長貝森特4日表示，全球關稅可能在本周從10%上調至15%，官員並考慮動用其他法源，讓關稅稅率重回先前水準。

彭博策略師史奎克說，紐時報導帶動風險情緒升溫，看來並不牢靠，因為投資人有許多理由保持審慎。紐時文章也說，美國官員有所懷疑，就算伊朗方面真的尋求止戰，也是幾天前的事了。

航空股攀高，美國航空、達美航空均漲1%以上。

伊朗 關稅 貝森特

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

僅售$599…蘋果推MacBook Neo筆電 進軍低階市場

