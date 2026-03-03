川普放話「不計代價」 道指摔2% 台積ADR重摔5%

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
美股3日早盤四大指數齊跌。（路透）
美股3日早盤四大指數齊跌。（路透）

伊朗戰事進入第四天，仍未出現降溫跡象，美國總統川普說，美國將「不計代價」達成在伊朗的軍事目標。投資人更加恐懼能源市場恐長期中斷，也擔憂通膨再起，美股四大指數3日早盤重挫。

道瓊工業指數早盤大跌2%，史坦普500指數跌1%，那斯達克指數跌2%，費城半導體指數重摔4%。

台積電ADR下跌5%。輝達摔2%，據傳美國官員考慮，限制輝達向中國單一客戶出口AI晶片的數量。

布蘭特原油大漲7%， 一度衝破每桶85美元，為2024年7月以來首見。歐洲天然氣價格也再漲28%，主因位於卡達的全球最大液化天然氣（LNG）出口廠持續關閉。

受到卡達LNG廠停擺拖累，卡達能源公司（QatarEnergy）暫停生產鋁及部分化學品。消息傳出後，倫敦金屬交易所的鋁價聞訊大漲3.8%。

能源價格直線竄升，通膨憂慮下，削弱聯準會（Fed）今年兩度降息的預期，債券殖利率攀高，與殖利率呈反向走勢的公債價格下跌。

據報伊朗革命衛隊指揮官說，要關閉原油運輸要道--荷莫茲海峽，會攻擊試圖通行的船隻。美以對伊朗的戰事波及中東多地，美國駐沙烏地阿拉伯首都的使館，遭到無人機攻擊；以色列派兵進入黎巴嫩南部，對付真主黨。

川普 伊朗

