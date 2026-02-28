AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

目前市場主軸依然是科技和AI的不確定性。這讓投資人開始質疑許多產業獲利力的根基。（路透）

美國股市周五下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對人工智慧（AI ）的疑慮未解，避險心理彌漫市場。由於通膨數據高於預期，下周就業報告更受矚目，投資人也擔心AI對勞動市場造成的衝擊可能甚於預期。

那斯達克綜合指數周五收低1.2%，史坦普500指數則下跌0.5%，以軟體股、科技股，以及曝險AI的金融股跌幅最重，整個2月下來各跌3.4%和0.9%，創下去年初關稅開始折騰市場以來最重月線頹勢。道瓊工業指數周五下跌1.1%，月線仍漲0.2%，連續10個月收紅，創下2018年以來最長連漲紀錄。

費城半導體指數和台積電 ADR周五各跌1.2%和0.6%，台積電ADR月線大漲13.3%。

受到AI顧慮和私募信用問題的衝擊，KBW銀行股指數大跌4.9%，創下去年4月來最重跌幅。首先，投資人對一家英國房貸公司倒閉的消息感到憂心。OpenAI籌資1,100億美元，再掀AI泡沫化的焦慮。瑞銀集團警告，若AI引發「劇烈」顛覆，私募信用違約率可能高達 15%。

此外，美國1月生產者物價指數高於預期，也沖淡聯準會（Fed）再次降息的希望。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）說：「目前市場的主軸依然是科技和AI的不確定性。這讓投資人開始質疑許多產業獲利力的根基。」

輝達財報和營收展望均佳，兩天下來股價仍跌了9.4%，今年以來由紅翻黑，追隨其他大型科技巨人的頹勢。

Visdom投資集團交易主管齊蒙特（Mike Zigmont）認為，市場似乎意識到「或許這場 AI 投資題材中獲利豐厚的增值階段已經告一段落……不會再有過去幾年那種驚人的報酬，所以我認為大家正在拋售離場。」

不過，交易者持續湧向一些典型的防禦標的。黃金期貨 2 月上漲約 11%，創下2012 年 1 月以來最大單月漲幅。基準 10 年期公債殖利率 周五降至 3.961%，創下一年來最大單月跌幅。

下周五公布美國 2 月就業報告預料會新增 6 萬個就業機會，失業率維持在 4.3%，遠低於上個月新增 13 萬個。隨著跡象顯示AI對就業傷害可能大於投資人先前預期，市場恐慌也隨之升高。金融科技公司Block一口氣裁員一半約4,000 人，即是引人側目的一例。

半導體大廠博通（Broadcom）周二盤後財報，則是第4季財報季收尾的觀察重點。