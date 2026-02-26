史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

美國走低，輝達優於預期的業績未能平息投資人對大型科技股漲勢可持續性的擔憂。路透

美國股市史坦普500 指數和那斯達克 指數周四下挫，此前人工智慧（AI ）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意，拖累了近期漲勢主力軍科技股的表現。

道瓊工業指數上漲17.05點，漲幅0.03%，收於49,499.20點；史坦普500指數下跌37.27點，跌幅0.54%，收於6,908.86點；那斯達克指數跌273.69點或1.18%，以22,878.38點作收。

周期性類股回暖幫助道指勉力收高。費城半導體指數下挫3.2%，拖累科技股占比較高的那斯達克指數跌幅達1.2%。周四下跌使今年來飆升15.7%的費半指數恐終結其創紀錄的11周連漲勢頭。

近期科技股整體走勢震盪，軟體和晶片股尤為劇烈，投資人正因為新興AI技術帶來的巨額成本及潛在顛覆性影響而陷入焦慮。

三大股指本周均可能小幅下跌，而史坦普500指數和那斯達克指數本月或將收低，道瓊指數則有望收高。

Nvidia周三盤後公布的第4季財報超出分析師預期，並發布高於市場預期的財測。但作為全球市值最高的企業，其營收增速放緩導致與去年同期相比的壓力增大。其股價大跌5.5%。

費城Simplify資產管理公司首席策略師格林（Michael Green） 表示：「這像是針對AI領域的Nvidia後遺症，史坦普指數本身正被Nvidia和美股七雄拖累，而那斯達克指數遭重創。」格林補充道：「本質上是投資人加槓桿做多Nvidia，同時做空AI顛覆浪潮，當這些並未大規模實現，他們拋售頭寸導致Nvidia股價下跌，同時推高了先前被做空的股票。」

在史坦普500指數11大類股中，科技和通信服務類股跌幅最大，而金融股領漲，在摩根大通 、美國銀行和富國銀行等大型銀行股帶動下攀升1.3%。

史坦普500軟體與服務指數上漲1.4%，得益於Salesforce股價勁揚4%，儘管該公司的營收預估低於預期。

Trade Desk下挫4.8%，因其營收預期令人失望，且大型競爭對手帶來的壓力日益增大。

包裝食品企業J.M. Smucker飆升8.8%，因該公司上季獲利和營收均超預期。