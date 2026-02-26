我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

編譯季晶晶／綜合外電
美國走低，輝達優於預期的業績未能平息投資人對大型科技股漲勢可持續性的擔憂。路透
美國走低，輝達優於預期的業績未能平息投資人對大型科技股漲勢可持續性的擔憂。路透

美國股市史坦普500指數和那斯達克指數周四下挫，此前人工智慧（AI）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意，拖累了近期漲勢主力軍科技股的表現。

道瓊工業指數上漲17.05點，漲幅0.03%，收於49,499.20點；史坦普500指數下跌37.27點，跌幅0.54%，收於6,908.86點；那斯達克指數跌273.69點或1.18%，以22,878.38點作收。

周期性類股回暖幫助道指勉力收高。費城半導體指數下挫3.2%，拖累科技股占比較高的那斯達克指數跌幅達1.2%。周四下跌使今年來飆升15.7%的費半指數恐終結其創紀錄的11周連漲勢頭。

近期科技股整體走勢震盪，軟體和晶片股尤為劇烈，投資人正因為新興AI技術帶來的巨額成本及潛在顛覆性影響而陷入焦慮。

三大股指本周均可能小幅下跌，而史坦普500指數和那斯達克指數本月或將收低，道瓊指數則有望收高。

Nvidia周三盤後公布的第4季財報超出分析師預期，並發布高於市場預期的財測。但作為全球市值最高的企業，其營收增速放緩導致與去年同期相比的壓力增大。其股價大跌5.5%。

費城Simplify資產管理公司首席策略師格林（Michael Green） 表示：「這像是針對AI領域的Nvidia後遺症，史坦普指數本身正被Nvidia和美股七雄拖累，而那斯達克指數遭重創。」格林補充道：「本質上是投資人加槓桿做多Nvidia，同時做空AI顛覆浪潮，當這些並未大規模實現，他們拋售頭寸導致Nvidia股價下跌，同時推高了先前被做空的股票。」

在史坦普500指數11大類股中，科技和通信服務類股跌幅最大，而金融股領漲，在摩根大通 、美國銀行和富國銀行等大型銀行股帶動下攀升1.3%。

史坦普500軟體與服務指數上漲1.4%，得益於Salesforce股價勁揚4%，儘管該公司的營收預估低於預期。

Trade Desk下挫4.8%，因其營收預期令人失望，且大型競爭對手帶來的壓力日益增大。

包裝食品企業J.M. Smucker飆升8.8%，因該公司上季獲利和營收均超預期。

世報陪您半世紀

那斯達克 史坦普500 AI

上一則

AMD砸1.5億 入股軟體公司Nutanix

下一則

台積電2奈米製程加持 博通喊3D堆疊晶片狂賣百萬顆

延伸閱讀

Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水
記錄格林「重返狼群」 狼媽被網暴

記錄格林「重返狼群」 狼媽被網暴
布局AI以外好選擇？這些投資績效遠勝美股大盤 前提是口袋要夠深

布局AI以外好選擇？這些投資績效遠勝美股大盤 前提是口袋要夠深
理財百科／3檔ETF 最適合嬰兒潮世代

理財百科／3檔ETF 最適合嬰兒潮世代

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼