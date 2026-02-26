我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國兩會前夕 多位共軍將領遭罷免全國人大代表

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普：有病、智商低

客製化AI晶片需求太強…今年這檔股票的表現將打敗Nvidia

編譯林聰毅／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析師說，受惠於資料中心的殷切需求，美國特殊應用晶片（ASIC）大廠邁威爾科技（Marvell Technology）今年股價表現可望超越輝達（Nvidia）。彭博資訊
分析師說，受惠於資料中心的殷切需求，美國特殊應用晶片（ASIC）大廠邁威爾科技（Marvell Technology）今年股價表現可望超越輝達（Nvidia）。彭博資訊

受惠於資料中心的殷切需求，美國特殊應用晶片（ASIC）大廠邁威爾科技公司（ Marvell Technology）可望在客製化人工智慧AI）處理器市場持續攻城掠地，分析師預測，該公司今年的營收與獲利將強勁成長，股價也會跟著飆升，未來12個月漲幅上看50%，遠遠超過輝達（Nvidia）的30%。

根據金融投資媒體與服務公司Motley Fool，邁爾威生產為特定任務量身定製的處理器，而這種客製化晶片在成本效益和效能方面比輝達設計的圖形處理器（GPU）更具優勢，近來逐漸受到AI超大規模資料中心營運商的歡迎。

Motley Fool報導說，相比於GPU的通用運算，客製化AI處理器的功耗更低且速度更快。市場研究公司集邦科技（TrendForce）預測，今年ASIC在AI伺服器中的市佔率，將由2025年的20.9%躍升至27.8%。與此同時，GPU的占比預計從去年的75.9%降到今年的69.7%。

邁威爾計劃積極擴大其客製化AI晶片的市占，預計到2028年的市占率將比2023年的約5%增加三倍。該公司還預測，在同一期間其潛在市場規模將從210億成長至940億美元。

邁威爾在上月剛結束的2026年度營收預計較前一月增加近42%，達到81.8億美元，每股盈餘激增80%，達到2.83美元。隨著客製化AI處理器的市場占比持續增加，以及AI資料中心的巨額擴大支出，預計該公司在2027年度將延續這股強勁成長動能，獲利成長非常可能超過分析師預估的23%。

邁威爾將於3月5日發布上季（2026年度第4季）財報，若業績表現強勁且指引超出預期，股價可能會大幅上漲。分析師預期，今年邁威爾股價的漲幅將超過輝達，12個月目標價中位數為119美元，意味著潛在上漲空間高達50%，高於同一期間輝達30%的預期漲幅。另一值得注意的是，邁威爾目前的股價營收比僅為10倍，遠低於輝達的24倍。

世報陪您半世紀

AI 輝達 人工智慧

上一則

買氣不振 中國1月品牌乘用車銷售月跌3成

下一則

Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

延伸閱讀

附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰

附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰
以GPU起家…Nvidia為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

以GPU起家…Nvidia為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明
AI晶片Feynman將於Nvidia GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程

AI晶片Feynman將於Nvidia GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程
開綠燈也沒用？輝達H200銷中數量掛零

開綠燈也沒用？輝達H200銷中數量掛零

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
銀行開戶要查公民身分？今日5件事

銀行開戶要查公民身分？今日5件事
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了