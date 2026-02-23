我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

川普發文警告 若有國家想利用判決耍花招將面臨更高關稅

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

美國總統川普無視最高法院裁定他先前的對等關稅措施違法，宣布加徵15%全球關稅。市場擔心貿易戰捲土重來，加上對人工智慧（AI）的疑慮未消，美股23日開低走低，道瓊指數午盤前一度暴跌850點或1.7%。史坦普500和那斯達克綜合指數也同步挫跌逾1%。

台積電ADR跌幅一度超過1%，但稍早也曾上漲0.75%，比起大盤相對有撐。截至午盤前輝達也多半守在平盤之上。

法巴財富管理的首席投資策略師坎普說：「市場迅速發覺，這項裁定近期內不會造成太多改變，反倒提高不確定性，川普並非避戰之人、也不會輕言放棄。」

投資人試圖衡量15%全球關稅，對已經簽訂貿易協定的國家有何衝擊，還有新稅能否通過司法審視。摩根大通資產管理的全球市場策略師金勃表示：「問題是退稅好處，對上貿易議題造成的額外不確定性；對我來說，後者勝出。企業不知道未來如何發展，商業活動有暫停之虞。」 

此外，軟體股跌勢再起。稍早研究機構Citrini Research發文，詳述了AI可能對市場和全球經濟產生影響的假設性情境。

世報陪您半世紀

關稅 川普 AI

上一則

ASML EUV光源技術突破 2030年晶片產量可望增五成

下一則

Fed理事沃勒：3月是否支持降息 將視就業數據而定

延伸閱讀

關稅不確定性籠罩 美股期指挫 道指期貨一度摔261點

關稅不確定性籠罩 美股期指挫 道指期貨一度摔261點
布局AI以外好選擇？這些投資績效遠勝美股大盤 前提是口袋要夠深

布局AI以外好選擇？這些投資績效遠勝美股大盤 前提是口袋要夠深
川普關稅遭判違法 中商務部：敦促美國取消關單邊關稅

川普關稅遭判違法 中商務部：敦促美國取消關單邊關稅
Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36
OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

做白日夢？馬斯克提太空興建資料中心 奧特曼再嗆「很荒謬」

2026-02-22 08:10

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策