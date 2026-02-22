投資人削減對美國市場布局 歐股2月吸金額有望創紀錄

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
歐股2月的吸金額有望締造新猷。(路透)

歐股20日收盤創下新高，2月的吸金額也有望締新猷，反映投資人更加樂觀看待歐洲經濟，同時也試圖縮減對美國市場的布局。

英國金融時報（Financial Times）報導，藍籌股雲集的歐洲Stoxx 600指數，2月已迭創新高，而美國最高法院判決川普的對等關稅違法後，20日再創收盤新高，上漲0.8%收630.56點。另據追蹤指數股票型基金（ETF）與共同基金資金流向的EPFR數據，在2月，歐股連續兩周流入約100億美元、創歷史新高，全月的吸金額可望刷新紀錄。

歐洲各大交易所，得益於大型投資人試圖分散對華爾街與美國科技股的投資；人工智慧（AI）泡沫化疑慮，已拖累今年美國科技股的表現。

高盛資深股票策略師貝爾說，「許多全球投資人希望從昂貴的美國市場分散出去」，著眼海外市場的美國投資人尤其如此；他也說，歐股提供投資人不同的布局，當地的科技股較少。股市領漲主力從人工智慧（AI）巨頭轉向其他產業，帶動歐洲股市走強，反映歐股在銀行與天然資源等「舊經濟」產業比重較高。

在投資人擔心全球投資組合過度集中高估值的AI概念股之際，大量資金流向布局非美市場的基金，而非專門追蹤歐洲的基金。這波分散配置策略，使今年多個全球市場的表現領先華爾街。彭博追蹤的92項主要基準指數中，史坦普500指數今年的表現僅排第76名。

貝爾表示，「分散配置貨幣、分散配置產業、分散配置國家，已成為最熱門的話題」，「世人實際上放眼全球，思考哪裡最便宜？機會在哪裡？」

許多投資人認為歐洲帶來這類機會。根據LSEG數據，歐洲Stoxx 600指數本益比為18.3倍，相較下，史坦普500為27.7倍。

EPFR數據顯示，在資金多年持續流出後，過去12個月聚焦歐洲的基金已出現穩定資金流入，部分原因是歐洲經濟陰霾出現消散跡象。

根據1月公布的數據，德國這個區域經濟火車頭去年恢復成長，為2022年以來首見。近期德國工廠訂單進一步攀升，也提振市場。投資人認為，去年3月德國當局宣布的歷史性國防支出擴張，正逐步傳導至產業層面，促使美銀分析師將德股評等上調至「加碼」。

花旗銀行歐洲與全球股票策略主管曼西（Beata Manthey）表示，對歐股的興趣來自「國內刺激政策落地」以及資金輪動至科技業以外領域。

