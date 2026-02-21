我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美將陷關稅空窗期

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，儘管這項發展早在預料中，但兩大顧慮仍令美債投資人忐忑。

這兩大顧慮是：1）原指望關稅稅收改善財政赤字的展望生變，美國財政部可能被迫發行更多公債填補赤字缺口；2）迄今徵得的關稅（估計達1,700億美元）既已被判違法，將牽扯出退款問題，企業拿回這些錢，可能刺激經濟成長，給原已超標的通膨火上加油。

美國公債20日下跌，與價格呈反向關係的殖利率上揚。長期公債首當其衝，30年期美債殖利率躍升多達6個基點，一度衝上4.75%，隨後升幅收斂。

分析師認為，短期而言，川普政府勢必得加緊發行短期公債的腳步，以彌補減少的稅收。而且，最高法院已把可能的退款問題交由下級法院設法處理。

富國銀行利率策略師馬諾拉托說：「關稅被推翻造成稅收短少，很可能藉由發行短期公債支應，美元附買回（USD Repo）市場承受的壓力會增加。需要額外發行多少短期公債，要看替代的關稅措施多快能抵銷稅收損失。」

通膨是另一大顧慮，尤其最新數據顯示美國通膨依然黏著，已使Fed降息展望蒙上陰影。

RBC資本市場美國利率策略主管葛文說，川普關稅遭最高法院推翻，雖有可能減輕這些關稅直接助長通膨的顧慮，讓Fed更有餘裕降利率；但對市場而言，比這因素更重要的是此判決對財政赤字的衝擊，以及對企業採取的救濟措施。

葛文形容，這項判決「對成長是正面的，對風險也是正面的」，應會壓倒所謂「殖利率料將隨通膨降低或Fed降息而下滑」的想法。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

殖利率 關稅 川普

上一則

關稅震撼難撼美股漲勢 那指終結周線連五黑 市場屏息靜待Nvidia財報

延伸閱讀

川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰
最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅

最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？

川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？

熱門新聞

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，為何會富不過三代，原因出在許多父母給了他們孩子「5C」。 圖／擷自清崎X

富不過三代？富爸爸清崎點名「5C陷阱」：富養毀孩子一生

2026-02-13 12:00

超人氣

更多 >
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」
川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅