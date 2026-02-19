對中猶豫未決 分析師示警歐洲恐付更高代價

歐洲與美國之間的摩擦加劇之際，部分歐洲人士主張應加強與中國的關係以維持平衡。然而分析師示警，歐洲政治領袖必須做出財務與地緣政治犧牲，果斷對中國採取行動，才能避免未來承受更大的痛苦，否則將更加依賴中國。

因為地緣政治、關稅等問題的影響之下，美國與歐洲間的關係變得更加微妙。近期多位歐洲領導人赴中國訪問，也有人解讀是為了維持或強化雙邊關係。

面對「加強與中國的關係以維持平衡」的主張，墨卡托中國研究中心（MERICS）分析師君特（Jacob Gunter）在最新的分析文章中示警，若不採取果斷行動，失敗主義的歐洲將愈發依賴中國

他說，無論美國川普（Donald Trump）政府選擇友善或霸凌的行事方式，中國對歐洲造成的實質問題不會消失。相反地，歐洲領袖們必須思考，不論美國採取什麼樣的行動，歐洲應如何應對中國當前的種種行為，藉此保護歐洲的關鍵利益。

君特強調，目前至少就有兩個迫切的問題，第一，北京壟斷稀土 進而威脅到歐洲生產晶片、電子產品等產品的能力；第二，中國製造業產能過剩，包含電動車在內，大量傾銷已威脅歐洲的工業基礎。

他認為，歐盟 現在的主要問題在於主要成員國未能推動「去風險化」，面對北京扼殺歐洲供應鏈 的行為毫無作為，反而請中國的企業協助歐洲重新工業化，以對抗這些中國企業所造成的去工業化情形。

君特說，歐洲的企業高層與政治人物必須了解，歐洲仍然擁有選擇，要麼今天在自己可控的條件下，採取行動；要麼明天由北京制訂條件，強加更加痛苦且昂貴的措施。

他強調，歐洲需要像美國那樣宏大的戰略規劃，才能確保稀土與其他關鍵原材料（CRMs）的供應。

他建議，北京有很多痛點，歐洲可以利用這些痛點來嚇阻中國。雖然在遵守世界貿易組織（WTO）規則的情況下，對特定商品實施出口管制成為不少人眼中的禁忌。然而，歐洲必須理解，如果任由中國不斷侵蝕自由貿易體系，歐洲本身卻依然固守成規，無異於自取滅亡。

君特表示，為了捍衛歐洲貿易的規則體系，歐盟必須指出如中國這樣的違規者，不能僅在自身利益有需求時才躲在規則背後。歐洲有理由主張，「自由貿易是為自由貿易者設立，而中國並非其中之一」。