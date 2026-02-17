印度AI峰會登場 超微、Anthropic陸續宣布新計畫

印度人工智慧影響力峰會（AI Impact Summit）本周在新德里登場，與會者排隊等著進場。（歐新社）

印度 人工智慧影響力峰會（AI Impact Summit）本周在新德里登場，OpenAI執行長奧特曼 等多位AI領袖預定出席，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳缺席之際，超微（AMD）、Anthropic等業者陸續宣布在印度的AI合作與布局，本土的阿達尼集團（Adnani）則宣告十年內投資千億美元興建資料中心。

印度總理莫迪表示，這場AI高峰會展示「AI、印度人才與創新的非凡潛力」，印度的目標是「不僅為印度、也為全世界」打造解決方案，將推廣以開發低價AI工具解決本地問題的「節約AI策略」，供其他開發中國家參考。

科技部長衛士納更預期，印度未來兩年將吸引超過2,000億美元的A投資。莫迪政府已設計涵蓋五層的AI發展框架，包括應用、AI模型、運算能力、資料中心、網路基礎設施及能源。

這場峰會邀集20多位國家元首與政府領袖及45個部長級代表團與會，除了奧特曼，Google母公司Alphabet執行長皮伽、Anthropic執行長阿莫戴等AI高層人士也都參加。

AMD宣布，與塔塔顧問服務公司（TCS）合作，在印度部署最新的AI資料中心技術，將提供旗下Helios資料中心藍圖，並在印度支持最多200千瓩（MW）的AI基礎設施量能，挑戰輝達在當地的地位。

Anthropic也把旗下AI代理程式設計工具，引進印度知名企業，包括與Infosys合作打造先進企業級AI解決方案，並提供Claude Code給印度航空公司（Air India）建立客製化軟體，也將提供AI代理給管理顧問與業務流程外包服務供應商高知特（Cognizant）的全球35萬名員工，現代化舊有系統。

Anthropic也宣布開設印度辦公室，與Adalat AI合作，利用AI助理Claude，為印度訴訟當事人提供即時更新案件與翻譯服務。阿莫戴說，「比起世界其他地區，印度的採用速度極快…我們能和數億人做一些實驗」。