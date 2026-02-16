Seedance2.0捲侵權風波 迪士尼發停止侵權通知函

迪士尼已向TikTok中國母公司字節跳動發出停止侵權通知函，指控這家中國公司未經許可使用迪士尼角色訓練並驅動其人工智慧（AI）影音生成模型Seedance 2.0。美聯社

消息人士透露，迪士尼 已向TikTok中國母公司字節跳動 發出停止侵權通知函，指控這家中國公司未經許可使用迪士尼角色訓練並驅動其人工智慧（AI ）影音生成模型Seedance 2.0。

路透報導，知情人士說，迪士尼（Disney）指控字節跳動（ByteDance）在Seedance服務中預先內建「一座盜版的迪士尼版權角色資料庫」，其中包括「星際大戰」（Star Wars）和漫威（Marvel）等多個迪士尼系列角色，並將其視為免費的公共領域素材。

迪士尼在通知函中指出，Seedance涉及重製、散布並創作衍生作品，內容涵蓋超級英雄「蜘蛛人」（Spider-Man）、「黑武士」達斯維德（Darth Vader）等角色。

字節跳動今天告訴英國廣播公司新聞網（BBC），將加強Seedance 2.0人的防範侵權措施，以避免在未經授權的情況下使用受版權保護的角色與名人肖像。

字節跳動並未立即回應路透的置評要求。

美國新聞網站Axios率先報導迪士尼的行動，娛樂周刊「綜藝」（Variety）週末說，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）也向字節跳動發出停止侵權通知函，指控其「公然侵犯」知識產權。

字節跳動12日推出Seedance 2.0，這個AI影音生成模型生成的影片旋即在中國爆紅，其中包括好萊塢知名影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt）打鬥片段。

Seedance 2.0僅需少量提示詞，即可生成具電影敘事感的內容而備受各界讚譽，並將其拿來與深度求索（DeepSeek）相提並論。

迪士尼也曾對新創公司Character.AI採取類似行動，要求這間公司立即停止未經授權使用其受版權保護角色的行為。

去年12月，迪士尼與OpenAI簽署授權協議，允許OpenAI的影片生成器Sora使用星際大戰、皮克斯（Pixar）與漫威系列等多個迪士尼角色。