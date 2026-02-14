我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

「女賭神」曹紅 靠21點翻身 被拍成好萊塢電影

拋售AI股勿濫殺無辜 專家建議：先辨別這2點再賣

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資人近年來對人工智慧（AI）發展熱烈期待，無差別買進與AI沾上邊的股票，如今瞧見AI提高生產力的效益浮現，卻又慌張得無差別殺出AI概念股，賣壓從軟體股迅速蔓延至各類股。（路透）
投資人近年來對人工智慧（AI）發展熱烈期待，無差別買進與AI沾上邊的股票，如今瞧見AI提高生產力的效益浮現，卻又慌張得無差別殺出AI概念股，賣壓從軟體股迅速蔓延至各類股。（路透）

過去三年來，投資人對人工智慧AI）未來的發展潛力熱烈期待，於是無差別買進任何與AI沾得上邊的股票；如今見到AI提高企業生產力的效益開始浮現，市場卻又為之驚慌。一陣始於軟體股的賣壓，如今蔓延至各類股，從不動產公司到包裹外遞業者都未能逃過一劫。

分析師指出，股市價位盤旋在歷史高峰附近時，一旦冒出新的「尾部風險」，就算某個行業不太可能真的被AI消滅，仍可能打擊該類股。

勿無差別亂砍股票  檢視AI衝擊的是生意還是員工

但從過往科技變革歸納出的教訓顯示，投資人務必區分下列兩點：直接受AI衝擊的，是公司的生意，還是公司的員工。

舉例來說，銀行業過去十年來營運模式轉變，從原先倚重分行的模式，轉向透過應用程式（App）提供服務，使銀行從業人員總數縮減，銀行盈餘卻增加。也就是說，採用新科技瘦了銀行員工、肥了銀行股東。

再看物流業，美國佛州小企業Algorhythm Holdings宣稱，推出的新AI工具，可在不增聘人手情況下，讓處理的貨運量四倍於前。消息傳出後，掀起一波物流類股賣壓。但其實，提高營運效率對物流業勞工是壞消息，但對卡車貨運公司可能大有助益。

同理，AI財富管理新創公司Clove表示，借助AI之力，目前每人每天約可對百名客戶提供服務的理財專員，將可服務數百人。這對長久來靠個人魅力或努力招徠客戶的理專是壞消息，但對他們所屬的公司卻意味著削減成本或業績成長的好消息。

金融軟體商Altruist營運長巴哈多里指出，在某些行業，AI部署腳步遲緩或缺乏效率的公司，可能面臨高科技新創公司強勢競爭，未來被超越的風險隨之升高。英國駿懋銀行（Lloyds Bank）現在市值與數位銀行Revolut差不多，即為警訊。

多關注恐遭AI取代的勞工現在把錢花在何處

由此看來，除非企業說清楚、講明白AI究竟會對自家生意有何影響，否則投資人先殺出展望不明的公司股票，並非完全不理性。再者，企業主管大多避談AI可能給員工帶來的風險，傾向強調AI有助提高員工生產力，彷彿AI將為自家產品創造更多需求--但這未必適用於所有行業。

話說回來，所謂「耕耘數十載才壯大規模的企業，可能一夕間遭AI原生公司取代」的說法，發生機率似乎很低，畢竟資本的取得、網路效應和客戶關係，都有其價值。就核心產品而論，主流銀行投注幾年心力，即可追上金融科技公司（fintech）。

檢視AI對企業生意的影響後，再評估AI會對企業員工產生什麼影響。值得注意的是，目前為止，近來在股市掀起的AI震撼，尚未震倒提供低科技消費者產品與服務的公司。

或許投資人應調整關切的焦點：少擔心白領勞工目前靠從事哪一行賺錢，多留意工作可能遭AI取代的勞工現在把錢花在何處。

世報陪您半世紀

AI 佛州 人工智慧

上一則

將於2月敲定 字節將出售沐瞳給沙國公司 金額逾60億美元

延伸閱讀

租屋族飲水過濾設備怎麼選 專家這麼說

租屋族飲水過濾設備怎麼選 專家這麼說
逆滲透系統去除汙染物更全面 專家：可過濾 PFAS 達九成

逆滲透系統去除汙染物更全面 專家：可過濾 PFAS 達九成
🎙️為什麼寒冬最危險？心血管疾病專家：這些行為最「傷心」

🎙️為什麼寒冬最危險？心血管疾病專家：這些行為最「傷心」
紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人