美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

美國股市三大指數13日早盤狹幅拉鋸。路透

美國股市13日早盤狹幅震盪，最新消費者通膨數據與預期相去不遠，無助於推升聯準會（Fed）降息預期。半導體巨擘應用材料（Applied Materials）股價13日早盤在上季財報亮眼和展望振奮人心帶動下大漲逾一成，激勵費城 半導體指數一度攀升1%。

美股史坦普500指數13日早盤微漲0.08%，報6,838.1點，道瓊工業指數跌61.61點或0.12%至49,390.37點，那斯達克綜合指數幾乎持平；費城半導體指數最多上漲1%，隨後由紅翻黑，但不久後又重拾漲勢。

美國勞工統計局（BLS）13日公布，1月消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲2.4%，漲幅略小於市場預估的2.5%；剔除價格常劇烈波動食品與能源的核心CPI漲幅為2.5%，符合市場預期。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，美國1月CPI出爐後Fed 3月利率 按兵不動機率仍高於九成，4月決議利率維持不變的機率也仍高於70%。

TradeStation全球市場策略主管羅素（David Russell）說：「通膨率仍遠高於Fed目標，從短期來看影響微乎其微…政策預期不會快速轉向。」

應用材料上季營收下滑2%至70.1億美元，減幅遠小於市場預期，本季營收預估將達到76.5億美元左右，高於分析師平均預估的70.3億美元。應用材料股價13日早盤勁揚12%；台積電 ADR跌0.2%，報367.55美元。