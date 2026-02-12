我的頻道

FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係

編譯黃淑玲／即時報導
蘋果執行長庫克，去年8月帶著投資計畫，親赴白宮與總統川普一起召開記者會。（美聯社）
蘋果執行長庫克，去年8月帶著投資計畫，親赴白宮與總統川普一起召開記者會。（美聯社）

聯邦貿易委員會（FTC）已經發函警告蘋果公司（Apple），不得在Apple News的平台上壓制保守派內容。

FTC主席佛格森（Andrew Ferguson）給蘋果執行長庫克寫信，信中引用了保守派媒體監督機構「媒體研究中心」的一份報告，指蘋果在新聞推播中推廣「左翼媒體」。佛格森表示，Apple News 任何基於文章或出版物的意識形態、政治觀點，進行壓制或推廣新聞的行為或做法，都可能違反美國防止企業誤導消費者的法律。

「媒體研究中心」的報告聲稱，今年1月裡，Apple News的620則頭條新聞中，沒有一則來自「傾向右翼的媒體」，諸如福斯新聞、每日郵報或Breitbart新聞網。

佛格森給庫克的信中寫道：「報告引發了嚴重質疑，也就是Apple News 的行為是否符合其服務條款、對消費者的陳述，以及數千萬使用 Apple News的美國消費者的合理期待。」他強調，「FTC 不是言論警察」，但言論自由的保護並不適用於「對消費者的重大誤導陳述」。

佛格森主張，蘋果應對Apple News的服務條款進行「全面審查」，如果內容審核機制與條款不符，應採取糾正措施。媒體採訪蘋果公司，公司未立即回應置評請求。

同為川普總統任命的聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）11日贊同佛格森的舉動，卡爾一向批評大型科技公司，他說：「蘋果無權違反聯邦貿易委員會法，壓制保守派觀點。」

金融時報指出，佛格森寫信給庫克，是川普政府高階官員與蘋果緊張關係的最新升級。

川普重返白宮以來，科技業大老闆們一直小心翼翼避免激怒他。川普一開始，曾經攻擊蘋果太依賴中國製造。庫克去年8月特別帶著大額投資承諾的大禮包，到白宮修補關係。當時庫克承諾未來四年將在美國投資6000億美元，川普則是回報將會免除蘋果的電子產品關稅。

之後，川普就節制了對蘋果的批評。不過庫克近日在社群媒體貼出與饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）合照，成為關係緊張升級的導火線。Apple Music今年贊助的超級盃中場表演明星正是壞痞兔，他一直反對川普對移民的鎮壓行動。川普批評壞痞兔8日的演出是「對美國偉大精神的侮辱」。

在超級盃之前，庫克與員工舉行全員會議時，承諾將敦促政府改變移民執法方式。那時剛發生明尼亞波利鎮壓行動、聯邦執法人員擊斃兩位民眾的事件。

川普 Apple 庫克

