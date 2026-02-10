義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

我的頻道

中央社羅馬10日專電
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透
義大利媒體警示，「義大利製造」恐面臨流失危機，根據近期統計，一年內就有超過400家義國企業遭外資收購，包括義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）刊登深度報導指出，義大利產業特色是擁有許多成功家族企業，這些企業要過渡給後代經營時，往往面臨科技與創新挑戰，企業需再投資大量資金才能持續發展，但統計數據顯示，義國企業向銀行貸款投資金額近年持續下降。

報導指出，家族型企業本來可藉「上市」籌資擴大，但這條路線也出現停滯，2025年義大利約有20家中小企業上市，卻有29家公司下市，其中還有不少曾是知名企業。

報導引述義大利中期銀行（Mediobanca）年度調查顯示，過去3年，義大利由中、大型外資控股的企業比率不斷上升，2022年底，這類企業營業額佔比約29.7%，到2024年約升至34.5%。

KPMG安侯建業會計師事務所數據顯示，光是2024年，就有429家義大利企業被外國基金或公司收購，總價值創歷史新高。其中相當大部分是由投資基金收購，這些基金通常持有5、6年後出售，買家往往是外國企業。

晚郵報列舉，落入外國人之手的知名「義大利製造」企業，包括汽車集團IVECO（依維柯）在去年宣布，除軍用部門將拆賣給義大利國防企業李奧納多（Leonardo），其餘部門將賣給印度塔塔汽車（Tata Motors）。

義大利自動化與先進機器人公司Comau（柯馬），51%股份由斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）賣給了美國投資基金OEP（One Equity Partner）。義大利比亞喬航太（Piaggio Aerospace）被土耳其無人機大廠拜卡科技（Baykar）收購。

報導舉例，另有不少義大利大牌被中資買下，諸如義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤），去年被中國香港私募基金Nuo capital收購。主打「小髒鞋」的奢侈運動潮牌Golden Goose，則已被中國私募基金HSG開出高價收購。

