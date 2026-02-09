我的頻道

貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難

指數漲跌互見 台積電ADR攀高 市場關注本周稍晚數據

編譯易起宇／綜合外電
美股9日早盤下跌，投資人關注本周稍晚的通膨和就業數據。 路透
美股9日早盤下跌，投資人關注本周稍晚的通膨和就業數據。 路透

美股9日早盤下跌，在經歷過去一周的起伏、本周市場投資人將密切關注一系列的企業財報、通膨數據、和至關重要的就業數據。

道瓊工業指數9日早盤下跌0.3%；史坦普500跌0.1%，那斯達克指數遊走平盤；費城半導體指數漲0.5%；台積電ADR漲2%，輝達漲3%

這些走勢暗示著對科技業的不安情緒依然揮之不去，華爾街仍在爭論人工智慧（AI）對傳統軟體公司構成的顛覆性風險。儘管道瓊指數上周五強勁反升，但由於科技股領跌，那斯達克指數仍連續第四周下跌。

意法半導體9日宣布，將透過一項跨年度、規模數十億美元的合約，擴大與美國雲端巨擘亞馬遜的合作，帶動意法在瑞士股市的早盤股價大漲7%，但亞馬遜美股早盤仍下跌逾2%。

整體而言，市場正密切關注11日公布的1月就業報告。該報告原訂上周五發布，但由於美國政府部分關門而推遲。在上周ADP的民間就業數據低於預期後，市場將關注勞動市場是否出現進一步裂痕。預計13日公布的1月消費者物價指數（CPI）報告也是市場關注重點。

這兩項數據可能影響市場對聯準會（Fed）利率走勢的預期。但或許還需考慮Fed前理事華許接任主席後，政策的可能變化。華許已獲美國總統川普支持，預計將接替鮑爾擔任聯準會主席。

在企業財報方面，可口可樂、麥當勞、思科（Cisco）和安森美半導體（ON Semiconductor）將是本周重點。

