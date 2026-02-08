我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

艾普斯坦醜聞延燒 英相施凱爾幕僚長請辭

日本大選後高市擴張財政？日圓恐貶到180

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有基金經理人預測，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，日圓兌美元匯率恐螺旋式下跌至180比1，創1986年以來新低。(歐新社)
有基金經理人預測，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，日圓兌美元匯率恐螺旋式下跌至180比1，創1986年以來新低。(歐新社)

日本「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信預測，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，那日圓兌美元匯率恐螺旋式下跌至180比1，創1986年以來新低，即1985年「廣場協定」簽訂後翌年。

日本政府債務的國內生產毛額（GDP）占比，如今已高達約230%，是已開發國家中最高。但高市領導的自民黨與日本維新會執政聯盟，以及她主要的政治對手「中道改革聯合」，均已承諾將暫停徵收甚至取消食品消費稅，而該稅目每年稅收約5兆日圓（約319億美元）。她也沒表示在停徵該稅後，將如何彌補此一短少。

外界對日本財政失控的擔憂在1月18日至24日當周到了緊要關頭，日本長期公債殖利率飆至新高，日本股市則飽受近3個月來最嚴重的拋售，日圓兌歐元、日圓兌瑞士法郎的匯率也瀕臨歷史低點。

儘管在日銀（日本央行）發出鷹派信號，以及日銀和紐約聯邦準備銀行似乎罕見地聯手進行「匯率檢查」下，使日圓匯率反彈。日本財務省負責國際事務的最高階官員「財務官」三村淳對此不予置評，僅表示美日兩國的決策者將保持密切協調，並適當做出回應。

然而，高市1月31日卻在選舉造勢活動中有意無意地講出「日圓貶值讓日本的外匯管理運作很順」。

日本智庫野村總合研究所經濟學家木內登英估計，若日圓因外界對日本在財政、貨幣上的信任受損而貶值、利率上升，即使在自民黨勝選後，只暫時將食品消費稅調降為零、為期兩年，而非在野黨主張的更長期間或取消，那日本的實質GDP在1年內雖有望增加0.22%，但自翌年起幾乎無法再期待推升效果。即相較於將食品消費稅歸零對日本經濟造成的代價，帶來的好處很有限。

不過，也有分析家認為，自民黨大勝，對日本公債和日圓可能是最好的結果。在新眾院擁有的席次優勢將讓高市沒必要與在野黨協商，這些在野黨其實主張採取更大幅度的減稅與更廣泛的財政支出。這將給予她更大的自主權、更不受掣肘地調整政策，以阻貶日圓或防止借貸成本變高。

日本 匯率 殖利率

上一則

華許主張AI短期內能為降息創造空間 但經濟學者不以為然

延伸閱讀

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變
日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%
日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動
日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族

大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族