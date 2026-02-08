日本大選後高市擴張財政？日圓恐貶到180

有基金經理人預測，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，日圓兌美元匯率恐螺旋式下跌至180比1，創1986年以來新低。(歐新社)

日本 「Simplex資產管理」基金經理人千葉俊信預測，若高市在大選大勝，且打算擴大她的刺激景氣計畫，那日圓兌美元匯率 恐螺旋式下跌至180比1，創1986年以來新低，即1985年「廣場協定」簽訂後翌年。

日本政府債務的國內生產毛額（GDP）占比，如今已高達約230%，是已開發國家中最高。但高市領導的自民黨與日本維新會執政聯盟，以及她主要的政治對手「中道改革聯合」，均已承諾將暫停徵收甚至取消食品消費稅，而該稅目每年稅收約5兆日圓（約319億美元）。她也沒表示在停徵該稅後，將如何彌補此一短少。

外界對日本財政失控的擔憂在1月18日至24日當周到了緊要關頭，日本長期公債殖利率 飆至新高，日本股市則飽受近3個月來最嚴重的拋售，日圓兌歐元、日圓兌瑞士法郎的匯率也瀕臨歷史低點。

儘管在日銀（日本央行）發出鷹派信號，以及日銀和紐約聯邦準備銀行似乎罕見地聯手進行「匯率檢查」下，使日圓匯率反彈。日本財務省負責國際事務的最高階官員「財務官」三村淳對此不予置評，僅表示美日兩國的決策者將保持密切協調，並適當做出回應。

然而，高市1月31日卻在選舉造勢活動中有意無意地講出「日圓貶值讓日本的外匯管理運作很順」。

日本智庫野村總合研究所經濟學家木內登英估計，若日圓因外界對日本在財政、貨幣上的信任受損而貶值、利率上升，即使在自民黨勝選後，只暫時將食品消費稅調降為零、為期兩年，而非在野黨主張的更長期間或取消，那日本的實質GDP在1年內雖有望增加0.22%，但自翌年起幾乎無法再期待推升效果。即相較於將食品消費稅歸零對日本經濟造成的代價，帶來的好處很有限。

不過，也有分析家認為，自民黨大勝，對日本公債和日圓可能是最好的結果。在新眾院擁有的席次優勢將讓高市沒必要與在野黨協商，這些在野黨其實主張採取更大幅度的減稅與更廣泛的財政支出。這將給予她更大的自主權、更不受掣肘地調整政策，以阻貶日圓或防止借貸成本變高。