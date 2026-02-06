我的頻道

速滑、花滑、高山滑雪實力強 米蘭冬奧美國衝16金

紐約市護士罷工第25日 勞資達成初步協議

亞馬遜豪擲2000億拚AI建設 遠超預期…股價重摔10%

編譯季晶晶／綜合外電
（路透）
（路透）

亞馬遜Amazon）周四公布第4季財報，儘管營收表現略優於市場預期，但公司同步上修資本支出指引，預期整體投資規模上看2,000億美元，遠超市場原先預期，引發投資人對短期獲利承壓的疑慮，股價在盤後交易重挫逾10%。

亞馬遜公布，2025年在固定資產和設備方面支出約1,300億美元。分析師先前預計，今年支出將達約1,500億美元。

執行長賈西（Andy Jassy）在聲明中表示：「鑒於市場對我們現有產品和服務的強勁需求，以及人工智慧、晶片、機器人和近地軌道衛星等開創性機遇，我們預計亞馬遜將在2026年投入約2,000億美元的資本支出，並預期長期投資回報將十分可觀。」

賈西在與投資人的電話會議中進一步表示，相關支出將「主要」流向雲端事業Amazon Web Services。他指出，非AI工作負載的成長速度快於原先預期，AI需求同樣維持高檔，公司正以最快速度將新增產能轉化為營收。亞馬遜去年10月啟用投資110億美元的Project Rainier資料中心，專門支援Anthropic的AI運算需求。

財報顯示，AWS第4季營收年增24%至355.8億美元，創13季以來最快增速，優於市場預期的21.4%。不過，投資人仍密切關注雲端市占競爭。儘管AWS仍居市場龍頭，MicrosoftAzure上季成長39%，Google雲端營收年增約48%，雙雙高於AWS，凸顯雲端市場競爭持續升溫。

整體來看，亞馬遜第4季營收2,133.9億美元，高於市場預期，但每股盈餘1.95美元略低於分析師預估的1.97美元。公司並預估本季營收介於1,735億至1,785億美元，年增11%至15%，與市場預期大致相符。第4季淨利年增至211.9億美元，顯示本業仍具一定韌性。

除雲端外，廣告業務持續成為亮點，第4季營收年增23%至213億美元，為公司提供穩定且高毛利的現金流。

不過，成本壓力仍未消退。亞馬遜持續精簡人力，上周宣布裁撤約1.6萬名企業員工。至去年底，全球員工總數約157萬人，年增僅1%，成長主要來自倉儲與物流部門。

同業方面，Alphabet與Meta近期同步上修AI相關支出，凸顯科技巨頭正進入新一輪資本競賽。市場開始質疑，AI需求是否足以支撐如此龐大的投資規模。

DA Davidson & Co.分析師Gil Luria指出，市場的負面反應主因在於資本支出成長速度明顯快於AWS營收成長，投資人擔心，亞馬遜與同業正陷入不斷升級的擴張循環，但最終能否如預期回收，仍存在不確定性。

亞馬遜股價在盤後交易中大跌10.02%。該股在紐約常規交易時段下挫4.42%，收在222.69美元，截至周四收盤，今年以來累計下跌3.5%。

