AI商機太香？傳Nvidia延後發布新遊戲晶片 也減產50系列

編譯陳律安／綜合外電
The Information引述知情人士報導，輝達今年將不會推出新的遊戲晶片。路透
The Information引述知情人士報導，輝達今年將不會推出新的遊戲晶片。路透

The Information引述兩名知情人士報導，受人工智慧（AI）熱潮掀起的全球記憶體短缺影響，輝達（NVIDIA）今年將不會為遊戲玩家推出新的繪圖處理器（GPU），成為近30年來首度未發表這類晶片的年份。

兩名知情人士表示，輝達原定今年推出代號「Kicker」的RTX50系列更新版本，且已完成新設計。但在去年12月，管理層改變計畫，知會員工與供應商公司將延後Kicker，卻未提供新的時程表。兩名消息人士引述管理層表示，原因之一是記憶體短缺導致其價格攀高，必須優先將記憶體配置於AI晶片業務。

據悉輝達下一代遊戲GPU的發布也受影響。其中一人表示，該產品可能命名為RTX60系列，原先預定於2027年底開始量產。

然而，若市場環境改善，輝達高層仍可能改變主意並推出遊戲晶片，因該公司向來以靈活且行動迅速著稱。

其中一名人士說，受限於記憶體短缺，輝達也正在削減現行GeForce RTX50系列GPU的產量。現有RTX50遊戲GPU系列基於輝達目前的Blackwell架構，而RTX60則基於即將推出的Rubin晶片。執行長黃仁勳上月公開表示，Rubin AI晶片已開始量產，有望在下半年向客戶出貨。

隨著AI晶片業務起飛，遊戲晶片對輝達獲利的重要性已顯著下降。截至去年10月的九個月內，遊戲GPU銷售約占總營收8%，低於2022年同期的35%，當時OpenAI尚未推出引爆AI熱潮的ChatGPT。輝達AI晶片的營業利益率也遠高於遊戲GPU。截至10月的九個月內，其涵蓋AI晶片的運算與網路業務利潤率為65%，而包含遊戲GPU的繪圖業務利潤率為40%。

輝達 AI 黃仁勳

