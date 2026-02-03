策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

貶值交易與國際央行 大舉囤金，讓黃金價 格出現驚人漲勢，但BCA Research全球首席策略師貝瑞津（Peter Berezin）指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金，這可能會導致金價崩盤。但他同時強調，人類煉金術未必能夠成為現實。

貝瑞津指出，當今的粒子對撞機已能製造微量黃金，而「原子轉變」的研究，或許可以點汞成金。他說：「金-197（79個質子加上118個中子）是黃金唯一的穩定同位素，原子核構成與汞-198相似，汞-198只多了一個質子。理論上，若用中子撞擊汞原子，可能會讓汞轉變為黃金，這個過程稱為beta-plus衰變。」

貝瑞津表示，目前這個科技距離商業化還很遙遠，但如果認為在AI賦能的未來，點汞成金有很大機率成真，那麼必須要問，該如何評估黃金價值。

他說，倘若黃金能夠量產，經濟理論顯示，黃金價值可能會崩落到接近於零，理由是黃金不會孳息，高價格來自稀缺性與終端價值（terminal value） ，要是終端價值跌至接近零，金價也應趨近於零。

但他強調，不會太認真看待這個說法，實驗室生產黃金也有可能永遠不會成真，但這個假設顯示，研究金價時，不只要注意貨幣 貶值、也要注意科技進展。