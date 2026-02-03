我的頻道

強烈寒流襲美 紐約13人失溫喪命、近千人住進庇護所

NBC女主播8旬母親疑似在住家遭綁架

美股早盤／軟體股遭拋售 稀土股飆 關注超微盤後財報

編譯陳苓／綜合外電
美股3日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股3日早盤四大指數漲跌互見。路透

低接買盤帶動金銀價格反彈、Palantir Technologies財測亮眼，但投資人消化新出爐財報，美股3日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤徘徊平盤，史坦普500指數下跌0.4%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數跌2%。輝達走低2%、台積電ADR走低1%。

稀土股USA Rare Earth、Critical Metals大漲10%以上。據傳美國總統川普考慮成立稀土戰略儲備。

Palantir上揚5%，該公司對2026年會計年度的展望遠超預期，估計年度營收在71.8億-72億美元，擊敗市場估計的62.7億美元。

AI新創公司Anthropic推出，供企業內部律師使用的生產力工具，市場憂慮AI對軟體股的衝擊，導致軟體即服務（SaaS）類股遭到拋售，擁有龐大數據分析業務的Thomson Reuters暴跌13%。

超微（AMD）將在3日美股盤後發布財報。交易者尋找科技七雄以外的AI贏家，密切關注該公司能否挑戰輝達在AI加速器的主導地位。超微自去年10月以來股價已飆升50%以上。

PepsiCo攀升3%。該公司表示，為提振銷售，樂事和多力多滋等主要品牌價格，將最多下砍15%，以提供更平價的產品。

AI 輝達 超微

金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

反制中國 美推資金120億「金庫計畫」儲備關鍵礦產

OpenAI對Nvidia部分晶片不滿？奧特曼火速澄清

資金120億 川普蓋「關鍵礦物保險庫」減少對中國依賴

川普「金庫計畫」備料關鍵礦產 通用汽車、Google等企業加入

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

