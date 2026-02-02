撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

在國際金價重挫之際，新加坡和澳洲湧現排隊等待買進黃金的人潮，凸顯貴金屬散戶需求韌性十足。摩根大通預期，在央行和投資人強勁需求帶動下，金價今年底前將漲至每英兩6,300美元。

大華銀行是新加坡唯一提供散戶投資人實體黃金產品的銀行業者，客戶和未預約買家2日擠滿該行總部黃金交易專屬休息室。70多歲退休人士黃明珠（音譯）表示，她是在上午9時30分抵達並領取號碼牌，但六個多小時後仍在等待叫號。

黃明珠說：「我來買是因為金價今天下跌。」

澳洲雪梨市中心馬丁廣場（Martin Place）附近的一家ABC Bullion商店也出現排隊人潮，隊伍蜿蜒至街道。20多歲的艾力克斯說：「我上周五賠了很多錢，但隔天又是新的一天。」

美國總統川普一舉一動愈來愈難預測，以及投資人避開貨幣和主權債券的貶值交易盛行，是金價上漲主要推力，散戶投資人可能押注這些推力仍完好無缺。德意志銀行對金價持樂觀看法，2日維持金價將漲至每英兩6,000美元的預測。

小摩1日也在報告中預測金價今年底前將漲至每英兩6,300美元，央行和投資人需求將是推升金價的力量。小摩如今預期2026年央行將買進800公噸黃金，認為準備金多樣化的趨勢將延續下去。

金價 央行 新加坡

