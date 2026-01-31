我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

聯合國秘書長催會員國繳會費 稱財務瀕臨崩潰

川普的Fed新主席人選 華爾街不滿意？

編譯易起宇／綜合外電
前Fed理事華許可望擔任下任聯準會主席。（圖）
前Fed理事華許可望擔任下任聯準會主席。（圖）

美國總統川普1月30日在社群發文宣布，提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席。儘管他甚至還沒被正式任命，但市場已出現緊張局勢。為何有些投資人會對這個人選不甚滿意？

Renaissance總體研究公司首席經濟學家Neil Dutta在給客戶報告中表示，「我不喜歡這個人選」。

他向Axios新聞網表示：「我不認為人們應該因為華許改變他們的投資計畫。Fed本身大過任何個人。差別只在於，華許代表了一點不確定性。」令人擔憂的一點是，華許現在會為了安撫川普而降低利率，即使降息並不合理，這可能會導致以後需要升息。

他的言下之意就是，儘管投資人可能不會為了迎接華許而改變投資組合，但這並不代表他們會很樂見他的提名。

華爾街對華許的擔憂可追溯到金融危機時期。在美國因危機陷入衰退之際，華許是唯一仍擔憂通膨的Fed理事，以致他因與同事意見不合而辭職。

InfraCap投資長Jay Hatfield在給客戶報告中表示：「在Fed連續17次會議升息（後來引發了金融危機）期間，他是Fed的成員。」Dutta補充說，「因為華許一輩子都是鷹派，他最近表現出的鴿派姿態看起來非常可疑」。

麥格理集團全球利率和貨幣策略師Thierry Wizman表示，對有疑慮的客戶而言，「現在的避險之道就是進行國際多元化投資」，「繼續關注美國成長，但做好美元避險」。他並表示，這麼做可能會有額外效果，因為美元走軟會有利於「美股七雄」（Magnificent 7）等跨國公司的獲利。

利率 川普 華爾街

上一則

35歲成Fed史上最年輕理事 揭秘華許背後的超強人脈

延伸閱讀

35歲成Fed史上最年輕理事 揭秘華許背後的超強人脈

35歲成Fed史上最年輕理事 揭秘華許背後的超強人脈
紐時：華許轉鴿是裝的？若讓川普失望 這個人恐倒大楣

紐時：華許轉鴿是裝的？若讓川普失望 這個人恐倒大楣
川普才提名華許 Fed兩官員就喊：現在不是降息時機

川普才提名華許 Fed兩官員就喊：現在不是降息時機
Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

歐盟與印度簽FTA有何意？克魯曼：世界訴請與美「離婚」

2026-01-29 11:01
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動